A jednak to prawda o Zillmann i Lesar. "Podpisany kontrakt"

Oprac.: Amanda Gawron

Katarzyna Zillmann nie daje o sobie zapomnieć. Wioślarka, która na planie programu "Taniec z Gwiazdami" poznała swoją obecną partnerkę, Janję Lesar, ponownie zaprezentuje się szerszej publiczności. Informator "Pudelka" ustalił, że obie panie wezmą udział w znanym show TVN, a doniesienia te potwierdziła w rozmowie z mediami wicemistrzyni olimpijska.

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann

Katarzyna Zillmann w polskim show-biznesie nie jest postacią anonimową. Jeszcze do niedawna o 30-latce mówiło się głównie w kontekście jej sportowych osiągnięć, dziś jednak media rozpisują się głównie na temat jej życia prywatnego. A w tym w ostatnich miesiącach sporo się działo. Wszystko zaczęło się od propozycji udziału w programie "Taniec z gwiazdami", którą utytułowana wioślarka przyjęła bez wahania. W show Polsatu o Kryształową Kulę wicemistrzyni olimpijska walczyła u boku Janji Lesar, tworząc z nią pierwszą żeńską parę w historii polskiej edycji tego show.

Z czasem jasne stało się to, że obie panie łączy coś więcej niż tylko zawodowe obowiązki. Punktem kulminacyjnym był pocałunek, na który Katarzyna i Janja zdecydowały się podczas jednego z występów. Tuż po zakończeniu programu w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu Katarzyny Zillmann i Julii Walczak. Janja Lesar natomiast zakończyła swój wieloletni związek z tancerzem Krzysztofem Hulbojem. Od początku nie chciały mówić o swojej relacji. Jakiś czas temu Zillman i Lesar zdały do zrozumienia, że chcą budować wspólną przyszłość.

Zillmann wyjawiła, co dzieje się u niej i Lesar. "Jesteśmy na skraju wyczerpania"

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpią w "Azji Express"

Kilka tygodni temu w przestrzeni publicznej pojawiły się pogłoski, jakoby wioślarka i tancerka miały powrócić do telewizji i wziąć udział w jednym z programów TVN. "Dziewczyny otrzymały propozycję z "Azja Express" i bardzo poważnie ją rozważają. Trwają właśnie rozmowy i jeśli na przeszkodzie nie stanie logistyka związana z innymi ich projektami, wszystko wskazuje na to, że pojadą do Azji. TVN widzi w nich ogromny medialny potencjał, a dla nich samych będzie to niezapomniana przygoda" - wyjawił wówczas informator "Pudelka".

Jak się teraz okazuje, nie były to jedynie plotki wyssane z palca. Anonimowe źródło portalu "Pudelek" przekazało teraz, że panie po długim namyśle zdecydowały się przyjąć ofertę i już wkrótce ponownie zobaczymy je w akcji. Niejako doniesienia te potwierdziła również sama Katarzyna Zillmann. W jednym w ostatnich wywiadów wicemistrzyni olimpijska zdradziła, że na jakiś czas musi zrobić sobie przerwę od treningów i występów na arenie międzynarodowej właśnie z powodu... udziału w kolejnym telewizyjnym show.

"Mam już podpisany kontrakt, wrócę w połowie czerwca. Wtedy będę mogła dołączyć do reprezentacji, ale to wszystko jest jeszcze do omówienia. Nie wiem co będzie dalej, czy będę chciała wrócić już w tym sezonie" - ogłosiła w rozmowie z Beatą Oryl-Stroińską z portalu sp360.pl.

Była partnerka Katarzyny Zillmann przerywa milczenie. Stanowczo ucina plotki

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"
Katarzyna Zillmann, Janja Lesar
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann
