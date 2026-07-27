A jednak to prawda o Świątek i Pajor. Ludzie pewni, wmieszała się Abramowicz

Na profilu w mediach społecznościowych Igi Świątek pojawiło się nowe nagranie, którego głównymi bohaterkami są tenisistka oraz Ewa Pajor. Panie potrenowały razem na boisku, tworząc całkiem skuteczne dwójkowe akcje.

"Ależ to była frajda. Nie ma wątpliwości, że na razie zostaję przy tenisie. Ale nie mogę się już doczekać, aż zobaczę Ewę Pajor na korcie" - opisała wideo Iga.

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Na odpowiedź koleżanki nie musiała długo czekać. Pajor zamieściła komentarz, który jednocześnie jest i potwierdzeniem świetnej zabawy i pewną obietnicą.

Ewa Pajor składa obietnicę Idze Świątek

"To była przyjemność! Środek pola. Do zobaczenia na korcie, Iga" - napisała Ewa Pajor, jednocześnie sygnalizując, że nie była to jednorazowa akcja, a Świątek może liczyć na rewanż i spotkanie na swoim terenie, czyli na tenisowym korcie.

W komentarzach internauci spekulują, że obie sportsmenki mogła skojarzyć jedna osoba - Daria Abramowicz. Psycholog współpracuje bowiem i z tenisistką i z piłkarką.

Przed kilkoma miesiącami Pajor mówiła o tym, jak ważna jest dla niej kondycja mentalna. Sygnalizowała wówczas, że korzysta z pomocy psychologa. Chodziło jej właśnie o Abramowicz.

"Od pięciu lat współpracuję z psychologiem, który bardzo mi pomógł zrozumieć, jak ważne jest przygotowanie się przed meczami, ale także jak zarządzać emocjami po meczu i jak zadbać o czas między spotkaniami. To wszystko pomogło mi rozwinąć się jako piłkarce i jako człowiekowi" - wyjawiła katalońskiemu Sportowi.

W tej chwili czuję się pewnie i to przekłada się na moją przydatność dla zespołu. Tworzymy świetną drużynę i wiemy, że będąc w optymalnej formie, możemy sięgnąć po wszystko

Pajor ufa Abramowicz i w kwietniu poprosiła psycholog, by ta w jej imieniu odebrała nagrodę na gali w Polsce. "To fantastyczne, że coraz wyraźniej dostrzegamy piłkę nożną kobiet. To jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin sportu" - cieszyła się później Daria, publikując komentarz w mediach społecznościowych.

"A jeśli w Barcelonie i nie tylko dziewczynki i chłopcy noszą koszulki Alexii Putellas. Aitany Bonmati i coraz częściej Ewy Pajor, to jest to dla nas powód do dumy" - podsumowywała.

Świątek zdecydowanie o Abramowicz. Tak jej pomogła

Jeszcze dalszych czasów sięga współpraca Darii Abramowicz z Igą Świątek. Początków należy szukać w 2019 roku. Przez siedem lat psycholog stała się ważną - a według niektórych najważniejszą - osobą w sztabie tenisistki.

Sama Świątek niejednokrotnie podkreślała, że darzy Abramowicz dużym zaufaniem. Miesiąc temu wyjaśniła, w jaki sposób psycholog przyczyniła się do jej przemiany.

"Daria pracuje ze mną od 2019 r. Byłam wtedy zupełnie inną osobą, czułam się bardzo niepewnie. Nie miałam predyspozycji emocjonalnych ani poznawczych, aby grać w tenisa na poziomie, jaki prezentowałam. Daria pomogła mi rozwinąć się jako zawodniczce" - tłumaczyła w The Times.

"Kiedy odnosiłam pierwsze sukcesy, ona również pomogła mi sobie z nimi poradzić, ponieważ myślisz, że kiedy wygrywasz, to jest to spełnienie marzeń i coś niesamowitego, ale wiele wtedy się zmienia" - zakończyła.





Iga Świątek - Alexandra Eala. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport