A jednak to prawda o rywalce Świątek. Sama potwierdziła, to już koniec

Sloane Stephens przez lata należała do ścisłej czołówki światowego tenisa i była jedną z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich zawodniczek. Największy sukces odniosła w 2017 roku, gdy triumfowała w US Open. Sezon później dotarła do finału Roland Garros, potwierdzając, że jej nowojorski triumf nie był dziełem przypadku. Choć karierę 32-latki w kolejnych latach storpedowały problemy zdrowotne, na stałe zapisała się w historii amerykańskiego tenisa. Obecnie reprezentantka USA zajmuje 775. miejsce w rankingu WTA.

Sloane Stephens rozstała się z mężem

W osiąganiu sportowych celów Amerykanka mogła liczyć na wsparcie męża, Jozy'ego Altidore'a. 36-latek doskonale rozumiał, z czym na co dzień mierzy się ukochana, sam bowiem jest zawodowym sportowcem. W latach 2007-2019 rozegrał 115 meczów w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, zdobywając 42 bramki. Występował w Major League Soccer oraz w europejskich klubach, takich jak Villarreal CF, AZ Alkmaar czy Sunderland A.F.C.. Grający na pozycji napastnika piłkarz często latał po świecie, by z trybun wspierać Stephens podczas najważniejszych turniejów.

Sloane Stephens i Jozy Altidore znają się od dzieciństwa. Gdy w 2019 roku się zaręczyli, podkreślali, że "chcą być ze sobą na zawsze". W 2022 roku zdecydowali się na ślub. Planowali założenie rodziny i z entuzjazmem patrzyli w przyszłość, a ich relacja uchodziła za jedną z najbardziej zgodnych w amerykańskim sporcie.

Jak się jednak okazuje, nic nie trwa wiecznie. W sobotę Stephens ogłosiła w relacji na Instagramie, że jej związek z Altidore'em dobiegł końca. "Jozy i ja podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszego małżeństwa" - poinformowała. "W spokoju przechodzę przez ten etap, z wzajemnym szacunkiem, i uprzejmie proszę o uszanowanie naszej prywatności w tym czasie. Dziękuję za waszą miłość, zrozumienie i nieustające wsparcie" - dodała tenisistka, prosząc kibiców o wyrozumiałość.

Sloane Stephens poinformowała o zakończeniu małżeństwa Instagram/sloanestephens materiał zewnętrzny

Sloane Stephens AFP

Sloane Stephens, Melbourne 2026 David Gray AFP

Sloane Stephens AFP

