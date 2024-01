Do dziś Celt i Radwańska tworzą zgrany duet i stoją za sobą murem. Udowodnili to w listopadzie. Wówczas głośno było o słowach Agnieszki, która wypowiedziała się na temat decyzji Igi Świątek o wycofaniu się z udziału w Billie Jean King Cup .

"To indywidualna kwestia i decyzja samej Igi. To byłaby ogromna pomoc. Mogłaby nawet nie wystąpić, wspierając dziewczyny, czy też zagrać, ale na niższym poziomie, tylko po to by wygrać. Mogłaby nie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, lecz tych najważniejszych" - mówiła wówczas Radwańska cytowana przez WP SportoweFakty.