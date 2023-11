Radosława Majdana i jego żonę Małgorzatę Rozenek-Majdan łączą nie tylko uczucie, rodzina i podobne spojrzenie na świat, ale także... pasja do sportu. A przynajmniej w pewnym sensie. Co prawda celebrytka interesuje się piłką nożną (która jest "konikiem" Majdana) w umiarkowanym stopniu, ale za to od jakiegoś czasu sportowe treningi i prowadzenie zdrowego trybu życia to jej codzienność.