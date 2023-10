Maciej Kurzajewski już lata temu związał się ze światem sportu. Ma na koncie wielokrotną dziennikarską obsługę zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich i igrzysk olimpijskich. Ale nie ogranicza się wyłącznie do sportowego poletka. Od jakiegoś czasu wychodzi do szerszego grona i, u boku swojej życiowej partnerki Katarzyny Cichopek , prowadzi " Pytanie na śniadanie ".

Wiele dobrego na temat dziennikarza miał do powiedzenia Janusz Basałaj, który kiedyś kierował redakcją sportową TVP. " Zna się na sporcie , jest zawsze świetnie przygotowany do programu. Nie zgrywa gwiazdy, choć szybko się wybił na telewizyjną gwiazdę" - zachwalał Kurzajewskiego w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Ja go nazywam ulubieńcem teściowych, bo każda chciałaby mieć takiego zięcia. Miłego, przystojnego, elokwentnego. Nie zagrywa się przed kamerą, choć czasami może irytować, bo jest optymistyczny, uśmiechnięty i sympatyczny, a Polacy takich nie lubią. Ale on taki naprawdę jest

Słowa te niejako kontrował Dominik Kajzerski z agencji zajmującej się marketingiem sportowym. Jego zdaniem wizerunek uśmiechniętego i sprawiającego wrażenie pozbawionego większych problemów prezentera może przysporzyć kłopotów. "Paradoksalnie to może być problemem dla niego. Gdyby chciał nawiązać współpracę sponsorską, to przez reklamodawców może być postrzegany jako zbyt idealny, bez skazy, a więc nijaki . A ludzie szukają postaci charyzmatycznych i wyrazistych" - mówił.

Czy dziennikarz wziął sobie tę diagnozę do serca? Trudno powiedzieć. Faktem jest jednak, że właśnie upublicznił w mediach społecznościowych wpis, w którym niejako przyznał się do wcale nie tak idealnego życia .

Maciej Kurzajewski otwiera się w ważnym temacie. "Bieganie jest moją terapią"

Wygląda na to, że także w życiu Macieja Kurzajewskiego nie brakuje stresu i napięć. Znalazł jednak na nie świetny sposób. To "ucieczka" do świata sportu. "Niedzielne bieganie jest dla mnie nieocenionym rytuałem. To nie tylko aktywność fizyczna, ale także droga do odprężenia, refleksji i kontaktu z naturą" - opisuje teraz na Instagramie. I tłumaczy: