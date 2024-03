Z nazwiska wymienił wówczas Macieja Kurzajewskiego i Przemysława Babiarza , sygnalizując, że ci mogą spać spokojnie. Obaj zaangażowani zostali w trakcie transmisji ze skoków narciarskich w Polsce i mistrzostw świata na Kulm. Pierwszy z nich prowadził studio, drugi służył antenowym komentarzem. Dodatkowo Babiarz miał zasiąść przed mikrofonem także przy okazji marcowych halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce . Umieszczono go nawet w rozpisce komentatorskiej, lecz w niemal ostatniej chwili zastąpił go ktoś inny . Dlaczego?

Co dalej z Przemysławem Babiarzem? Jest zastępstwo w programie "Va Banque"

Wspominał wówczas, jak to się stało, że aktorstwo zamienił na dziennikarstwo sportowe. Gdy usłyszał, że w teatrze nie przedłużą z nim kontraktu, zgłosił się na casting do zawodu reportera. "Coś, co dźwięczało mi w uszach od samego dzieciństwa, nagle się odezwało. Ja nie przypuszczałem nigdy, że to tak będzie. Sądziłem, że to tylko taki rodzaj pasji, a że dzięki czemuś innemu będę chleb jadł. A tu nadarzyła się taka okazja" - przyznawał.