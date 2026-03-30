A jednak to nie plotki, żona Wilfredo Leona oficjalnie ogłasza. Radość w domu

Znaczący krok Bogdanki LUK Lublin w kierunku walki o medale PlusLigi. Mistrzowie Polski w ćwierćfinałowym starciu w fazie play-off pokonali na własnym terenie Skrę Bełchatów 3:0, choć łatwo nie było, a finał każdego z setów poprzedzony był zażartą walką o każdy punkt. Nagrodę dla MVP otrzymał Marcin Komenda. Na parkiecie wiele dał z siebie też m.in. Wilfredo Leon. Zdobył 13 punktów przy 46-procentowej skuteczności w ataku.

Siatkarska wygrana nie była jedynym powodem, który przysporzył wiele radości w domu Leona. Wielki sukces, jak się okazuje, odniosła również córka Wilfredo i Małgorzaty, o czym oficjalnie poinformowała dumna mama.

Małgorzata Leon ogłasza. Wielka radość i duma w domu

"Wczoraj był dobry dzień dla moich domowych sportowców" - oświadczyła Małgorzata Leon w mediach społecznościowych. "Natalia brała udział w swoim drugim turnieju w grupie zielonej (kategoria do ukończenia 11. roku życia) i wyjechała z Łęcznej ze złotym medalem. A wieczorem także panowie z Bogdanki LUK Lublin zrobili robotę" - ogłosiła, nawiązując do sukcesu córki w turnieju tenisowym oraz do triumfu męża w meczu ze Skrą.

Miłosna historia siatkarza i jego ukochanej rozpoczęła się wiele lat temu. Poznali się przez internet. Po dłuższej korespondencji zdecydowali się na pierwsze spotkanie twarzą w twarz. Okazja ku temu nadarzyła się w 2011 roku w Gdańsku. Po jakimś czasie sportowiec oświadczył się kobiecie swojego życia.

"Byłem bardzo zdenerwowany i planowałem, co zrobię, jeśli coś pójdzie nie tak. Rozmawialiśmy i w pewnej chwili pomyślałem, że to jest właściwy moment. Zacząłem mówić, a po chwili poczułem się bardzo szczęśliwy. Zdarza się, że niektórzy słyszą odpowiedź 'tak', a inni odpowiedź 'nie'. Czekałem i gdy ona powiedziała 'tak', poczułem się jak w raju" - opowiadał po latach w materiale Zenitu Kazań.

Pobrali się w 2016 roku, w maju świętować zatem będą 10. rocznicę ślubu, tzw. cynowe gody. Mają troje dzieci: najstarszą Natalię, która celebruje sukcesy w tenisie (rocznik 2017), dwa lata młodszego syna Christiana oraz 3-letnią Selenę.

Swego czasu Małgorzata opowiadała, czym kierują się przy wychowywaniu potomstwa. "Tutaj mamy wspólną linię i uważamy, że takie podstawy wychowania są bardzo istotne i staramy się dzieciom przypominać, a szczególnie naszemu synowi, żeby jednak taki element bycia dżentelmenem był od najmłodszych lat i rzeczywiście, gdzieś się to u niego zakorzeniło i tak się zachowuje" - wyjawiła w "Dzień dobry TVN". "Ja zajmuje się bardziej lekcjami i pomocą w szkole, a mąż stara się swoje doświadczenie życiowe przekazać" - podsumowała, mówiąc o podziale rodzicielskich obowiązków.

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin

Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą

Wilfredo Leon w barwach reprezentacji Polski

