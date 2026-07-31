A jednak to nie plotki ws. związku Wieniawy. Sama w końcu potwierdza

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Julia Wieniawa wysłała jasny sygnał w sprawie swojego życia uczuciowego. Potwierdziła, że jest singielką. Wcześniej dużo mówiło się o jej relacji z belgijskim piłkarzem Hervem Matthysem, znanym polskim kibicom z Motoru Lublin. Wcześniej głos w temacie zabrał klubowy działacz. Jego wypowiedzi o parze tylko podgrzały atmosferę.

Julia Wieniawa, Herve Matthys
Julia Wieniawa, Herve MatthysAdam Jankowski/REPORTER/Mikolaj Barbanell/Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Przez pewien czas mówiło się, że Herve Matthys znalazł w Polsce nie tylko zatrudnienie, ale i... miłość. Wybranką jego serca miała zostać aktorka i piosenkarka, Julia Wieniawa-Narkiewicz.

Sami zainteresowani oficjalnie nie potwierdzili, że są razem, lecz nieraz widywani byli na spotkaniach we dwoje, które to wyglądały jak randki. Teraz jednak nie ma już żadnych wątpliwości - jeśli między nimi było jakieś uczucie, to już się wypaliło. Artystka potwierdziła bowiem, że jest wolna.

Podczas wizyty w studiu RMF FM Wieniawa wzięła udział w zabawie w szybkie pytania i odpowiedzi. Gdy zapytano ją najgłupszą plotkę na swój temat, wybrała tę o rzekomym pochodzeniu jej podwójnego nazwiska. Niektórzy uważają, że to... ślad po domniemanym byłym mężu. Jest to jednak, oczywiście, kompletna bzdura.

Single era!
- oświadczyła Wieniawa, dając znać, że jest po prostu singielką.

Wcześniej głos w temacie jej związku z belgijskim piłkarzem zabrał Veljko Nikitović, dyrektor sportowy Motoru Lublin.

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Veljko Nikitović zasugerował, że w temacie Wieniawy i Matthysa istotnie coś było na rzeczy. "Trzeba też powiedzieć, że ten piłkarz nie swoją wolą trafił na różne okładki różnych gazet, bo związał się z taką dziewczyną, gdzie podejrzewam, że wielu młodych ludzi chciałoby się związać" - przekazał na antenie Canal+Sport.

Przy okazji zdradził, że piłkarz i aktorka nie są już parą. "Taką informację od Herve dostaliśmy, że tego związku już nie ma. Nie wiem, jaka jest prawda do końca" - stwierdził.

Belgijskiemu piłkarzowi mogło być trudno przywyknąć do tego, że polska prasa zainteresowała się jego życiem uczuciowym. Być może był to jeden z czynników, dla których zdecydował się pożegnać z Motorem Lublin i wrócić do siebie.

"Herve przedłużył kontrakt w zeszłym sezonie, bo rozegrał określoną liczbę minut. Miał kontrakt na następny sezon. Jednak przyszedł do nas, powiedział, że ma swój wiek, chciałby wrócić w rodzinne strony i ma taką możliwość, by trafić do klubu, który jest bardzo blisko jego domu i go bardzo chce" - wyjaśnił Nikitović.

Jako klub nie chcieliśmy mieć niezadowolonego zawodnika u nas, a po prostu postawić na tych ludzi, którzy chcą być w Motorze w 100 proc.
- dorzucił, tłumacząc, dlaczego klub przystał na prośbę Belga.

Co ciekawe, Herve Matthys ostatecznie nie wrócił do Belgii. Związał się kontraktem ze szwedzką ekipą AIK Fotboll. Nie jest to absolutnie blisko jego domu. Wszak gminę Solna, w której obecnie mieszka, i jego rodzinną Brugię dzieli ponad 1760 km.

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Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


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