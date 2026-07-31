A jednak to nie plotki ws. związku Wieniawy. Sama w końcu potwierdza

Przez pewien czas mówiło się, że Herve Matthys znalazł w Polsce nie tylko zatrudnienie, ale i... miłość. Wybranką jego serca miała zostać aktorka i piosenkarka, Julia Wieniawa-Narkiewicz.

Sami zainteresowani oficjalnie nie potwierdzili, że są razem, lecz nieraz widywani byli na spotkaniach we dwoje, które to wyglądały jak randki. Teraz jednak nie ma już żadnych wątpliwości - jeśli między nimi było jakieś uczucie, to już się wypaliło. Artystka potwierdziła bowiem, że jest wolna.

Podczas wizyty w studiu RMF FM Wieniawa wzięła udział w zabawie w szybkie pytania i odpowiedzi. Gdy zapytano ją najgłupszą plotkę na swój temat, wybrała tę o rzekomym pochodzeniu jej podwójnego nazwiska. Niektórzy uważają, że to... ślad po domniemanym byłym mężu. Jest to jednak, oczywiście, kompletna bzdura.

Single era!

Wcześniej głos w temacie jej związku z belgijskim piłkarzem zabrał Veljko Nikitović, dyrektor sportowy Motoru Lublin.

Dyrektor Motoru Lublin o powodach odejścia Matthysa z klubu. Jednym z nich rozstanie z Wieniawą?

Veljko Nikitović zasugerował, że w temacie Wieniawy i Matthysa istotnie coś było na rzeczy. "Trzeba też powiedzieć, że ten piłkarz nie swoją wolą trafił na różne okładki różnych gazet, bo związał się z taką dziewczyną, gdzie podejrzewam, że wielu młodych ludzi chciałoby się związać" - przekazał na antenie Canal+Sport.

Przy okazji zdradził, że piłkarz i aktorka nie są już parą. "Taką informację od Herve dostaliśmy, że tego związku już nie ma. Nie wiem, jaka jest prawda do końca" - stwierdził.

Belgijskiemu piłkarzowi mogło być trudno przywyknąć do tego, że polska prasa zainteresowała się jego życiem uczuciowym. Być może był to jeden z czynników, dla których zdecydował się pożegnać z Motorem Lublin i wrócić do siebie.

"Herve przedłużył kontrakt w zeszłym sezonie, bo rozegrał określoną liczbę minut. Miał kontrakt na następny sezon. Jednak przyszedł do nas, powiedział, że ma swój wiek, chciałby wrócić w rodzinne strony i ma taką możliwość, by trafić do klubu, który jest bardzo blisko jego domu i go bardzo chce" - wyjaśnił Nikitović.

Jako klub nie chcieliśmy mieć niezadowolonego zawodnika u nas, a po prostu postawić na tych ludzi, którzy chcą być w Motorze w 100 proc.

Co ciekawe, Herve Matthys ostatecznie nie wrócił do Belgii. Związał się kontraktem ze szwedzką ekipą AIK Fotboll. Nie jest to absolutnie blisko jego domu. Wszak gminę Solna, w której obecnie mieszka, i jego rodzinną Brugię dzieli ponad 1760 km.





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