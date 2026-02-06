Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to nie plotki ws. Zillmann i Lesar. Janja oficjalnie potwierdza. "Kochamy się"

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Od tygodni krążą spekulacje na temat charakteru relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Nie jest tajemnicą, że ich znajomość przeniosła się poza parkiet "Tańca z gwiazdami". Mówiło się, że panie są ze sobą blisko. Teraz okazuje się, że to istotnie prawda. Wszystko oficjalnie potwierdza tancerka. Na ramówce Polsatu padły wielkie słowa.

Dwie osoby stoją blisko siebie na tle różowo-fioletowego światła, wśród innych ludzi ubranych efektownie, panuje atmosfera zabawy i relaksu.
Janja Lesar, Katarzyna ZillmannRadosław NAWROCKIAgencja FORUM

Już podczas występów na parkiecie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" widać było, że między Katarzyną Zillmann a Janją Lesar zaczyna dziać się coś więcej. Panie obdarowywały się pocałunkami i gestami bliskości. Atmosferę podgrzała wieść, która gruchnęła tuż po finale programu. Okazało się wtedy, że i wioślarka i tancerka zakończyły swoje wieloletnie związki.

Czy to oznaczało, że postanowiły iść dalej przez życie jako para? Obie panie długimi tygodniami wzbraniały się, aby to wprost przyznać. "Jest bardzo fajna relacja. Tak ciężko takie rzeczy określać, jakie słowo tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas pasja, taniec, przyjaźń. Lubimy razem gotować" - mówiła oględnie Lesar w "halo tu polsat", pytana o charakter relacji z Zillmann.

Jest generalnie fajnie, intensywnie. Ja totalnie zadurzyłam się w tańcu
- kluczyła z kolei Zillmann.

Teraz wszystko stało się jasne. Okazuje się, że w spekulacjach o miłosnym podtekście więzi tancerki oraz wioślarki nie ma krzty przesady. Przyznała to sama Janja, która gościła na prezentacji ramówki Polsatu.

Zobacz również:

Kamil Stoch, chorąży reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Skoki Narciarskie

"Wyrok" ws. Stocha chwilę przed startem igrzysk. Przekleństwo nad Polakami

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Zillmann i Lesar jednak są parą. "Bardzo się kochamy"

    Janja Lesar nie będzie występowała na parkiecie nowej edycji "Tańca z gwiazdami", lecz będzie działała za kulisami show. Powierzono jej rolę choreografki. "Wróciłam na stare tory" - przyznaje w rozmowie z Pudelkiem.

    Zachwala też taneczne umiejętności Zillmann. Panie dalej razem trenują na sali i w ogóle dużo czasu spędzają razem, choć na razie ze sobą nie zamieszkały. Tancerka ocenia, że ich relacja w tej chwili "wygląda świetnie".

    "Mamy dużo wspólnych planów na przyszłość, dużo projektów robimy, będziemy robić, niektóre już zrobiłyśmy. Wydaje mi się, że można nazwać to jakimś związkiem. A jak ten związek nazwać, to powiem za jakiś czas" - wyznała.

    Jeszcze większe słowa padły przed kamerą "Faktu". "Nie chcę, żeby to była jakaś wielka tajemnica. Mamy wspólne plany (...). Ten związek na pewno polega na miłości, bo my bardzo się kochamy" - rozwiała wszelkie wątpliwości.

    Zobacz również:

    Po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki wraz z żoną Martą i dziećmi zamieszkali tymczasowo w Belwederze ze względu na remont w Pałacu Prezydenckim
    Boks

    Osobliwe sceny w nowym domu Nawrockich, a teraz coś takiego. Wiedzieli nieliczni

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Dwie kobiety siedzą obok siebie na jasnej sofie w nowocześnie oświetlonym wnętrzu. Jedna z nich patrzy z niepokojem w stronę kamery, druga patrzy na towarzyszkę z powagą.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarWojciech OlkusnikEast News
    Dwie uśmiechnięte osoby stoją bardzo blisko siebie, patrząc sobie w oczy, jedna ubrana w garnitur z bordowym krawatem, druga w białą koszulę i kamizelkę, tło stanowią złote i czarne błyszczące elementy dekoracyjne.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarWojciech Olkusnik/East News/ Wojciech Olkusnik/East NewsEast News
    Para tancerzy ubrana w eleganckie, białe stroje znajduje się na oświetlonej scenie podczas występu tanecznego, w tle widać innych uczestników oraz dynamiczne niebieskie światła.
    Katarzyna Zillmann, Janja LesarPiętka Mieszko/AKPAAKPA
    Ataki w meczu InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski WęgielPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja