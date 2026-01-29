Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to nie plotki ws. Lesar. Zillmann nie wytrzymała, ludzie oniemieli

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Od jakiegoś czasu krążą pogłoski o niesamowitych tanecznych umiejętnościach Janji Lesar. Sama zainteresowana udowadnia, że w tych doniesieniach nie ma krzty przesady. Publikuje nowe wideo, którym wprawia w zachwyt fanów. Przed napisaniem znaczącego komentarza nie mogła powstrzymać się również Katarzyna Zillmann.

Dwie kobiety siedzą obok siebie na jasnej sofie w nowocześnie oświetlonym wnętrzu. Jedna z nich patrzy z niepokojem w stronę kamery, druga patrzy na towarzyszkę z powagą.
Katarzyna Zillmann i Janja LesarWojciech OlkusnikEast News

30. edycja programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" należy już do przeszłości, ale niektóre relacje zawiązane na planie show trwają nadal. Tak jest w przypadku Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Na parkiecie i za kulisami mocno zbliżyły się do siebie, a potem spędziły razem święta Bożego Narodzenia. Postanowiły też zaangażować się we wspólny zawodowy projekt i zorganizować warsztaty taneczne.

Mamy już trochę pomysłów, nawet wstępne terminy warsztatów tanecznych dla ludzi, którzy chcieliby spędzić z nami trochę czasu i poczuć tę magię tańca. Tym byśmy chciały najbardziej się dzielić
- zdradziły w "halo tu polsat".

Oprócz tego Zillmann i Lesar wystawiły na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólny prywatny trening tańca u ich boku. Na ten moment licznik wskazuje kwotę niespełna 10 tysięcy złotych. Licytacja potrwa tylko do niedzieli 1 lutego. Jakby "na zachętę" do udziału w akcji tancerka zamieściła w mediach społecznościowych wideo, które rozgrzało fanów.

    Ludzie zachwyceni prywatnym nagraniem Janji Lesar. "Absolutna mistrzyni"

    Na profilu w mediach społecznościowych Janji Lesar pojawiło się prywatne nagranie prosto z sali treningowej szkoły tańca. W materiale tancerka potwierdza, że pogłoski o jej poczuciu rytmu i wysokich tanecznych umiejętnościach to nie tylko plotki. Nie bez powodu ma przecież na koncie m.in. tytuł Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich.

    Internauci oniemieli i zachwycili się talentem Lesar. "Absolutna mistrzyni!", "Twoja energia i czysta radość w tym tańcu aż tryska", "Woooowow jak ja się cieszę, że postanowiłaś wrzucić więcej swojego tańca, bo jest meeeega!! I świetna aranżacja piosenki do tańca", "Janja, bije od Ciebie taka wspaniała energia", "Piękno ze środka wybija na zewnątrz", "Janja, jesteś totalnie on fire i mam nadzieję, że to czujesz!", "Można patrzeć godzinami" - czytamy w komentarzach.

    Przed publiczną reakcją nie mogła powstrzymać się również Katarzyna Zillmann. Także i ona, w swoim stylu, skomplementowała taniec Lesar. "Janina ja tu pracu, pracu, a Ty znowu zamiatasz instagram" - napisała z uznaniem.

    Wcześniej, w rozmowie ze Światem Gwiazd, Janja przyznawała, że ona i wioślarka są blisko. Wszystko zmierza ku temu, że ze sobą zamieszkają. "Podoba mi się, jaka ja przy niej jestem - prawdziwa" - przekazała, mówiąc o tym, jak czuje się, gdy Katarzyna jest obok.

      Dwie kobiety stoją blisko siebie na scenie, obie są ubrane elegancko, jedna w garnitur z krawatem, druga w biały koszuli i kamizelce, na ich twarzach widoczne są uśmiechy, a tło oświetlone jest fioletowym światłem.
      Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"Adam Jankowski/REPORTEREast News
      Dwie elegancko ubrane osoby stoją blisko siebie na czerwonym dywanie w jasnym, ozdobnym wnętrzu, w tle widoczni są inni uczestnicy wydarzenia oraz ochrona.
      Katarzyna Zillmann, Janja LesarPiętka Mieszko/AKPAAKPA
      Janja Lesar, Katarzyna Zillmann
      Janja Lesar, Katarzyna ZillmannPaweł WrzecionAKPA
