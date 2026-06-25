A jednak to nie plotki ws. Chwalińskiej. Cała Dąbrowa Górnicza już wie

Podczas gdy Maja Chwalińska przebywa w Londynie, gdzie szykuje się do Wimbledonu (29 czerwca - 12 lipca) do mediów docierają niezwykłe wiadomości prosto z jej rodzinnego miasta. Radni miejscy podjęli uchwałę nadającą jej tytuł Honorowej Obywatelki Dąbrowy Górniczej, a także nazywali jej imieniem korty w parku Zielona. Przedstawiono argumenty za taką decyzją.

Chwalińska w Londynie, a tu takie honory z Dąbrowy Górniczej

"Niesamowity sukces Mai Chwalińskiej skupił uwagę całego sportowego świata na Dąbrowie Górniczej, budując wyjątkowo pozytywny wizerunek naszego miasta jako miejsca, w którym rodzą się i rozwijają światowe talenty. Maja Chwalińska stała się w ten sposób najwspanialszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej, Zagłębia Dąbrowskiego i Polski" - w taki sposób uzasadniono projekt uchwały honorujący tenisistkę.

Nadanie Pani Mai Chwalińskiej tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Dąbrowy Górniczej jest w pełni uzasadnione i stanowi wyraz najwyższego uznania oraz wdzięczności całej społeczności lokalnej

Dodano, że "idealną przestrzenią do trwałego upamiętnienia tego wielowymiarowego sukcesu jest nowoczesny kompleks czterech kortów tenisowych w Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona". W ten sposób obiekt zyskał patronkę w postaci Mai Chwalińskiej.

Wytłumaczono, że podłoże na nim wybudowano z mączki ceglanej. To dokładnie taka nawierzchnia, na której 24-latka osiągnęła sukces w wielkoszlemowym Roland Garros 2026, docierając do finału imprezy.

Jak czytamy w lokalnym serwisie dabrowa-gornicza.pl, "oba projekty uchwał spotkały się z poparciem większości radnych uczestniczących w środowej sesji".

Ciekawostką jest, że Maja Chwalińska to pierwsza kobieta w gronie honorowych obywateli Dąbrowy Górniczej. Oprócz niej wyróżnienie otrzymało dwunastu mężczyzn, w tym Sobiesław Zasada - przedsiębiorca i kierowca rajdowy z tytułem trzykrotnego rajdowego mistrza Europy.

Wcale nie Dąbrowa Górnicza. Inne miasto ma być bliżej serca Mai Chwalińskiej

Wieści z rodzinnych stron Chwalińskiej są miłe, lecz - jak się zdaje - to nie z Dąbrową Górniczą Maja związana jest najbardziej. Nie urodziła się tam, lecz w Miechowie. Co prawda w Dąbrowie chodziła do szkoły i zawiązała różne znajomości, tam też mieszkają jej rodzice, ale to właściwie tyle.

Sygnalizuje to wiceprezes BKT Advantage Bielsko-Biała Wojciech Wrzoł. "Denerwuje ją, jak media piszą o niej Dąbrowianka, czy też tenisistka z Dąbrowy Górniczej. Nie chodzi o to, że nie lubi Dąbrowy Górniczej. Wręcz przeciwnie" - mówi w rozmowie z Dariuszem Ostafińskim z Interii Sport.

Natomiast ani się tam nie urodziła, bo pochodzi z Miechowa, więc jak już to jest Miechowianką, ani nie płaci tam podatków, a 95 procent tego, co ma, zawdzięcza Bielsku-Białej

Od wielu lat tenisistka mieszka i trenuje w Bielsku-Białej. Przed wylotem do Londynu spotkała się nawet z włodarzem miasta, Jarosławem Klimaszewskim, odbierając z jego rąk specjalną nagrodę - paterę upamiętniającą jej sukces we French Open.

Cieszę się, że mogę tutaj być, mieszkać i trenować. W Bielsku naprawdę żyje się świetnie. Wracamy do roboty





Uroczyste spotkanie ministra Jakuba Rutnickiego z Mają Chwalińską materiały prasowe