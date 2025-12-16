A jednak to nie plotki. Rybus oficjalnie potwierdza. I wprost ogłasza ws. Polski i Rosji

O Macieju Rybusie w ostatnim czasie mówiło się głównie w kontekście jego problemów w małżeństwie, a nie piłki nożnej. A to dlatego, że jego kariera znalazła się na ostrym wirażu.

36-latek był widziany po raz ostatni na zawodowych boiskach w maju ubiegłego roku, w ligowej potyczce Rubina Kazań z PFK Soczi. Później wylądował na bezrobociu i choć otrzymywał oferty od innych klubów, żadnej z nich nie przyjął. Tak trafił do amatorskich rozgrywek Winline Media League, występując w drużynie FC 10.

Potem Rybusowi przytrafiły się problemy zdrowotne, z których nie wykaraskał się aż do teraz. Z czasem pojawiły się głosy, że jego kariera piłkarska w zasadzie dobiegła już końca. Czy w istocie tak jest? O to byłego reprezentanta Polski zapytały rosyjskie media.

Maciej Rybus zabrał głos w sprawie swojej przyszłości. "Zostaję w Rosji"

Wywiad z Maciejem Rybusem opublikował ostatnio portal Metaratings.ru. Podczas rozmowy 36-latek został zapytany wprost, czy rozważa powrót do zawodowego futbolu.

- Jeszcze nie gram w piłkę. Na początku jesieni przeszedłem operację przepukliny pachwinowej. Próbowałem uniknąć operacji i rozwiązać problem innymi sposobami, ale lekarze powiedzieli mi, że to nieuniknione. Kontuzji nabawiłem się podczas przygotowań do sezonu w Winline Media League. Ból nie ustępował przez długi czas, więc zdecydowałem się na operację - powiedział Maciej Rybus.

Jeszcze nie do końca wyzdrowiałem. Ból nadal jest. Mogę iść na siłownię i grać w padla, ale to wszystko. Nie mogę nawet grać w piłkę nożną z dziećmi. Ból pojawia się natychmiast. Nie jestem jeszcze gotowy na futbol

A przy okazji odpowiedzi na kolejne pytanie, wprost zadeklarował, że na boiska rosyjskiej ekstraklasy już nie wróci i otwarcie zadeklarował, że jego kariera dobiegła już końca.

- Jest mało prawdopodobne, żebym wrócił do rosyjskiej Priemjer-Ligi. Mam już 36 lat, co jest długim okresem dla piłkarza. Poza tym od dawna nie miałem żadnego doświadczenia zawodowego. Być może wrócę do Winline Media League. Ale na razie nie planuję przyszłości. Niestety, nie mam teraz czasu na piłkę nożną. Być może moja kariera już się skończyła - obwieścił nasz były reprezentant.

Na koniec Maciej Rybus został także zapytany o swoje sprawy prywatne. I ogłosił, że w najbliższym czasie wróci na moment do Polski, lecz swoją najbliższą przyszłość zamierza związać z Rosją.

Tak, na razie mieszkam w Rosji. Moja rodzina i dzieci są tutaj. Polecę do Polski na Nowy Rok, ale potem wrócę

Maciej Rybus Mike Kireev/NurPhoto AFP

Maciej Rybus PIOTR SZCZEPANSKI/REPORTER East News