A jednak to nie plotki o małżeństwie Lewandowskich. Anna potwierdza, i to w dniu urodzin Roberta

Katarzyna Pociecha

Anna i Robert Lewandowscy raz na jakiś czas dzielą się kulisami życia prywatnego, w tym swojego małżeństwa. Mówi się, że ich związek jest udany i mocno wspierający. Doniesienia te potwierdza najnowszy wpis żony piłkarza Barcelony. Przy okazji urodzin "Lewego" Anna ogłasza światu coś ważnego i udostępnia osobiste zdjęcia we dwoje. Od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
Anna Lewandowska, Robert LewandowskiJoan Valls/Urbanandsport /NurPhoto/Koji Watanabe/Getty ImagesAFP

W 2027 roku Anna i Robert Lewandowscy będą celebrować wyjątkową rocznicę. To właśnie wtedy minie 20 lat od momentu, gdy się poznali. Do ich pierwszego spotkania doszło na obozie integracyjnym dla studentów AWF-u. Piłkarz zaczepił wówczas Anię i - mimo jej początkowego sceptycyzmu co do sensowności tej relacji - namówił ją, by zaryzykowała i umówiła się z nim.

Łączył nas sport, wydawało mi się, że Robert nie jest dla mnie. Ale powiedział mi na początku znajomości: 'Daj sobie szansę poznać faceta, którego nigdy nie poznałaś'. Pomyślałam, że to dobry bajer. A tak poważnie, to zdanie ze mną zostało... I tak się zaczęło
- opowiadała Lewandowska w "Coachingu".

Sześć lat później stanęli na ślubnym kobiercu, przysięgając sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Zamieszkali w Niemczech, gdzie Robert grał najpierw w Borussii Dortmund, a później w Bayernie Monachium. To właśnie za naszą zachodnią granicą na świat przyszły ich córki: Klara i Laura.

Dziś rodzina żyje w Barcelonie i zdaje się mieć świetnie. Najnowszym wpisem zamieszczonym w mediach społecznościowych Anna potwierdza, że w małżeństwie istotnie dobrze się układa.

Najnowszy wpis żony Roberta Lewandowskiego mówi wszystko. Ważne słowa

21 sierpnia bieżącego roku Robert Lewandowski świętuje 37. urodziny. Z tej okazji na społecznościowym profilu jego żony pojawił się okazjonalny wpis. Anna wysyła nim ważny sygnał - między nią a mężem jest bardzo dobrze. Świadczą o tym nie tylko jej wymowne słowa, ale też opublikowane zdjęcia. Widać na nich czułości jej i Roberta.

"Wszystkiego najlepszego, kochanie. Jesteś o jeszcze rok starszy, jeszcze silniejszy i jeszcze lepszy. Zawsze jestem z Ciebie dumna" - ogłosiła, zwracając się do piłkarza Barcelony.

Od razu ruszyła lawina komentarzy. Z miłym gestem i życzeniami spieszą m.in. Aleksandra Dec, najlepsza przyjaciółka Anny, Paulina Krupińska-Karpiel, Robert Karaś oraz spore grono fanów. "Najlepszego dla Was. Jesteście cudowni" - czytamy w jednym z wpisów.

Świętowanie wyjątkowego dla Roberta dnia zaczęło się już z samego rana. "Lewa" udostępniła zdjęcie palm i bezchmurnego, błękitnego nieba, oznaczając profil męża i przypominając całemu światu: "Ktoś tu ma dzisiaj urodziny".

Wysokie palmy na tle intensywnie niebieskiego, bezchmurnego nieba, światło słoneczne podkreśla zielone liście palmowych koron.
Anna Lewandowska przypomina o urodzinach mężahttps://www.instagram.com/annalewandowska/ESP/Instagram

To ważna data w kalendarzu Lewandowskich, lecz świętowanie nie odbywa się kosztem zaniechania zawodowych i codziennych aktywności. Anna zdążyła zaliczyć już trening na swojej siłowni.

Z kolei "Lewy" wczoraj wrócił do treningów z Barceloną. Był zmuszony do chwilowej przerwy spowodowanej urazem. Wiadomo, że będzie do dyspozycji Hansiego Flicka już na najbliższy mecz, z Levante (23 sierpnia, godzina 21.30). Jeśli zagra, będzie to jego pierwsze spotkanie od prawie miesiąca. Ostatni raz na boisko wybiegł w towarzyskim pojedynku z koreańskim Daegu. Strzelił nawet bramkę, a "Duma Katalonii" wygrała 5:0.

Daniel Nawrocki, syn prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Sportowe życie

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Flick chwali Lewandowskiego: „To poziom CR7. Nie zwalnia tempa”AP© 2025 Associated Press
Uśmiechnięty mężczyzna w koszulce FC Barcelony z logo klubu i sponsora stoi obok kobiety w jasnej sukience i okularach przeciwsłonecznych, oboje pozują do zdjęcia na tle zielonego boiska.
Anna Lewandowska i Robert LewandowskiNur Photo/East NewsEast News
Robert Lewandowski
Robert LewandowskiJoris Verwijst / Orange Pictures / DPPI via AFP / Joris Verwijst / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP

