Po wielu latach udanej kariery w NBA Marcin Gortat przeszedł na sportową emeryturę, ale niezupełnie zerwał z koszykówką. Cyklicznie organizuje różne szkolenia i eventy, w tym sporo w ramach swojej fundacji MG13. Na czerwiec zaplanował wydarzenie pod hasłem "Wielki Mecz Gortat Team vs. NATO". Celem akcji jest zebranie środków finansowych na rzecz potrzebujących. Przed kilkoma dniami odbył się mecz zapowiadający starcie. Do rywalizacji przystąpiły drużyny z 15. Brygady Zmechanizowanej i Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

"Żołnierze Wojska Polskiego zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Natomiast jestem zaskoczony postawą Amerykanów. Byłem przekonany, że zaprezentują nieco wyższy poziom, tymczasem byli zdominowani przez Polaków" - oceniał przebieg boiskowych wydarzeń Gortat, cytowany przez portal Polska-Zbrojna.

Muszę przyznać, że współpraca Wojska Polskiego z Marcinem Gortatem zaowocowała tym, iż koszykówka w armii przestała być sportem niszowym i wskoczyła na wysoki poziom, czego efektem jest m.in. to, że żołnierze znów rywalizują w tej dyscyplinie ~ - dodawał mjr Jacek Szczesny, szef sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu 15 BZ.

Na działalność charytatywną Gortat poświęca dużo sił, zaangażowania, ale i finansów. Przez długi czas prowadzenia sportowej kariery wypracował sobie nie tylko wiele kontaktów, ale też zgromadził ogromny majątek. Jaki konkretnie? Czy to prawda, że dysponuje ok. 450-500 milionami złotych? "Nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie jest to niepoliczalne z tego względu, że duża część jest w aktywach, które trzeba byłoby upłynnić, żeby dowiedzieć się, ile potencjalnie za dom, ziemię czy budynek mogę dostać" - mówi sam zainteresowany w rozmowie z WP SportowymiFaktami. A to nie koniec.

Marcin Gortat szczerze o majątku i emeryturze. "To nie jest coś, co ja mogę ukryć"

Marcin Gortat nie ma żadnego problemu, aby głośno mówić o pieniądzach. Niejako nauczył się tego, żyjąc w Stanach Zjednoczonych i grając w NBA. Tam zarobki zawodników są powszechnie znane. "To nie jest coś, co ja mogę ukryć i 'palić jelenia', że nie wiem, ile zarobiłem, kiedy każdy dziennikarz jest to w stanie sprawdzić w Google, wchodząc na jedną ze stron NBA" - tłumaczy. Łatwo zatem podsumować, ile zarobił przez 12 lat występów na amerykańskich parkietach. Reklama

Od razu podkreśla jednak, że przecież są biznesy, w które zainwestował i na tym stracił. Z drugiej strony są i te korzystne. Trzeba to wszystko brać to pod uwagę, próbując skonkretyzować jego majątek. I dlatego jest to takie, w gruncie rzeczy, trudne, wręcz niepoliczalne, ale coś około 400-500 mln zł - wedle słów byłego koszykarza - "na pewno" się zebrało. A co z emeryturą? Ta ma wynosić 33 tys. zł miesięcznie. Lecz i tu jest ważne "ale".

Okej, super. Dostaję 33 tysiące złotych emerytury. (...) Ale płacę 1200 zł za ogrodnika, za czyszczenie basenu 600 złotych, to ludzie się łapią za głowy. Ale takie są stawki. Jeżeli komuś powiem, że płacę za chleb 5 dolarów, czyli 25 zł, to też powie mi: 'Jak możesz tyle za chleb [płacić]?'. Wszystko kosztuje. Dlatego emerytura jest po części adekwatna do tego, ile lat przegrałem w NBA ~ - objaśnia Gortat dla WP.

Natychmiast dodaje, że wysokość jego emerytury to też żadna wiedza tajemna, a ogólnodostępne dane. I nie bardzo rozumie, dlaczego budzi to aż takie zainteresowanie, a sprawa podnoszona jest w mediach raz po raz. "Dla mnie wydaje się to być nudny temat" - twierdzi. "Taka jest emerytura. Ja jej nawet nie widzę, bo rozchodzi się to na podatki i płatności" - podsumowuje.

