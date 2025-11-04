A jednak to nie plotki, Beckham się doczekał. Wyróżnienie z rąk króla

David Beckham od lat uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie. Jako były kapitan reprezentacji Anglii i legenda Manchesteru United zdobywał liczne trofea - w tym sześć tytułów mistrza Anglii, Puchar Europy i Puchar Interkontynentalny. Jego precyzyjne podania, stałe fragmenty gry i niezwykła charyzma uczyniły go ikoną futbolu, a kariera w Realu Madryt, Los Angeles Galaxy, Milanie i Paris Saint-Germain potwierdziła jego status światowej gwiazdy. Po zakończeniu kariery Beckham pozostał symbolem profesjonalizmu i oddania sportowi, inspirując kolejne pokolenia piłkarzy.

50-latek od lat utrzymuje również bliskie relacje z rodziną królewską. Wspierał inicjatywy królowej Elżbiety II, współpracował z księciem Williamem przy projektach sportowych i wielokrotnie uczestniczył w oficjalnych uroczystościach monarchii. Pogłoski o jego nobilitacji pojawiały się już w 2011 roku, jednak przez wiele lat nie były potwierdzane. Beckham cierpliwie czekał na ten moment, podkreślając zawsze, że służba krajowi i wspieranie innych są dla niego równie ważne jak sukcesy sportowe. W czerwcu tego roku ogłoszono wreszcie, że jeszcze przed końcem 2025 roku otrzyma upragniony tytuł szlachecki.

David Beckham oficjalnie z tytułem szlacheckim

Uroczystość odbyła się na zamku Windsor i była pełna emocji. Król Karol III uhonorował Beckhama za jego zasługi dla sportu oraz wieloletnią działalność charytatywną, pasując go na rycerza. Żona byłego piłkarza, Victoria, od tej chwili nosi tytuł Lady Beckham. Podczas ceremonii 50-letni sportowiec ukląkł na prawe kolano, a monarcha, zgodnie z tradycją, dotknął jego ramion mieczem. W ten sposób David Beckham, który w 2003 roku otrzymał OBE, oficjalnie stał się Sir Davidem - wyróżnieniem, na które czekał niemal pół życia.

Podczas tak ważnego dnia Beckhamowi towarzyszyli jego najbliżsi - druga połówka Victoria Beckham oraz rodzice - David Edward Alan Beckham i Sandra Georgina West. Jak donosi "Daily Mail", to właśnie małżonka stworzyła elegancką stylizację, w której David Beckham pojawił się na ceremonii 4 listopada. "David żartował z Victorii, że ona nigdy nie szyje mu ubrań. Kiedy więc wiosną dowiedzieli się, że David będzie miał swój wielki dzień w Windsorze pod koniec roku, Victoria uznała, że ma wystarczająco dużo czasu, aby to zorganizować. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiła i wiedziała, że to zajmie dużo czasu, ale Victoria wiedziała, że ceremonia odbędzie się dopiero za jakiś czas. Wzięła się więc do pracy, projektując trzyczęściowy garnitur i, ponieważ nie robi niczego połowicznie, włożyła w to całe serce i zadbała o to, aby był absolutnie idealny" - przekazał anonimowy informator brytyjskim mediom.

David Beckham wreszcie doczekał się tytułu szlacheckiego Pool Getty Images

David i Victoria Beckhamowie na bankiecie w pałacu Buckingham Aaron Chown / Press Association East News

David i Victoria Beckhamowie CHRIS RADBURN / POOL AFP