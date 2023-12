"Za moich czasów był szefem studia podczas Małyszomanii. Skoki narciarskie śledziły wtedy miliony widzów. Maciek dzięki bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego miał świetny kontakt z Eduardem Federerem, Austriakiem, ówczesnym menedżerem Adama. To zapewniło nam dojście do Małysza, który był wtedy u szczytu sławy, ale miał swoje humory. I tylko Maciek potrafił go rozbroić i do niego dotrzeć, a poza tym sam miał świetny kontakt z Adamem " - wspominał Kurzajewskiego w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Wspaniała przygoda Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Są razem w USA

Katarzyna Cichopek wyleciała do Stanów Zjednoczonych, by tam prowadzić koncerty dla Polonii. Na pokład samolotu wsiadła bez ukochanego u boku. Spekulowano, że Maciej Kurzajewski niebawem do niej dołączy. "Maciek jest wierny swojej miłości i boi się ją puszczać do Stanów Zjednoczonych na tak długo. Stwierdził więc, że poleci z nią: bez względu na to, ile będzie musiał za to zapłacić i gdzie będzie wtedy spać" - mówił informator Show News.