A jednak to nie były plotki ws. Zillmann i Lesar. Nagranie obiegło Internet

Chyba nikt nie spodziewał się, że udział Katarzyny Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami" wywoła aż tak ogromne poruszenie. Utytułowana wioślarka, znana dotąd głównie ze sportowych aren, wkroczyła do świata show-biznesu z przytupem i bardzo szybko stała się jedną z najgłośniejszych uczestniczek jubileuszowej, 30. edycji programu. Wszystko za sprawą decyzji produkcji i samej wioślarki, by stworzyć pierwszą w historii polskiej wersji show kobiecą parę taneczną.

Zillmann występowała na parkiecie u boku Janji Lesar, a ich kolejne choreografie wywoływały coraz większe emocje - zarówno wśród jury, jak i widzów. Para zachwycała techniką, chemią i odwagą w opowiadaniu historii ruchem, a ich występy szybko stały się jednymi z najbardziej komentowanych w całym sezonie. Kulminacyjnym momentem był pocałunek na wizji, który rozpalił dyskusję w mediach i sprawił, że o relacji sportsmenki i tancerki zaczęto mówić znacznie szerzej niż tylko w kontekście tańca.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w sensualnej sesji zdjęciowej

Wkrótce potem w życiu prywatnym obu kobiet doszło do zmian. Katarzyna Zillmann rozstała się z Julią Walczak, natomiast Janja Lesar zakończyła związek ze swoim wieloletnim partnerem. Choć żadna z nich nie potwierdziła oficjalnie nowej relacji, zainteresowanie ich wspólnymi losami tylko rosło, a fani zaczęli uważnie śledzić każdy kolejny sygnał.

Po zakończeniu programu obie regularnie pojawiają się razem na Instagramie, prowadząc wspólne live'y i udzielając wywiadów, w których podkreślają, że dobrze czują się w swoim towarzystwie. Ostatnio emocje sięgnęły zenitu za sprawą nagrania z planu sensualnej sesji zdjęciowej. Zillmann opublikowała krótki filmik, na którym ona i Lesar pozują blisko siebie w czarnych stylizacjach i wet-looku, dotykając się nosami i patrząc sobie w oczy. "Na planie" - napisała lakonicznie.

Rozwiń

To wystarczyło, by rozpalić wyobraźnię fanów. Spekulacje, czy to zapowiedź teledysku, czy kolejny artystyczny projekt, mieszają się z pytaniami o charakter ich relacji. Jak same przyznają, jest jeszcze za wcześnie, by cokolwiek nazywać - ale jedno jest pewne: emocje wokół Katarzyny Zillmann i Janji Lesar wciąż nie słabną.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar Adam Jankowski/REPORTER Reporter

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar Wojciech Olkusnik/East News/ Wojciech Olkusnik/East News East News

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar Wojciech Olkusnik East News