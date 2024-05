Józef Wojciechowski w polskim środowisku sportowym jest postacią doskonale znaną. W latach 2006-2012 był on bowiem właścicielem klubu piłkarskiego Polonia Warszawa. W 2016 roku mężczyzna ubiegał się nawet o stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, jednak już w pierwszej turze przegrał on ze Zbigniewem Bońkiem, który otrzymał 99 głosów. Na Wojciechowskiego natomiast zagłosowało jedynie 16 osób. Nieudana kandydatura nie zniechęciła 77-letniego przedsiębiorcy do rozwoju. Obecnie prężnie działa on bowiem jako główny udziałowiec JW Construction - firmy, którą założył w 1994 roku. Ponadto uważany jest za jednego z najbogatszych ludzi w kraju.

