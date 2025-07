A jednak to nie były plotki. Rozenek-Majdan ogłasza, koniec tajemnic

"Nowy tydzień, ale stara budowa. Dużo się dzieje i jeszcze trochę się podzieje. Ale już jesteśmy do przodu. Myślę, że ostatnie dwa tygodnie i będzie już pięknie. Środek gotowy, co prawda tego trochę nie widać, patrząc po tych foliach. Ale mam wrażenie, że jesteśmy już naprawdę na ostatniej prostej. Więc bardzo się na to cieszę. Nie mogę się doczekać, jak będę mogła pokazać wam efekty. (...) No ale jeszcze bardzo dużo przed nami, więc muszę działać. (...) Opowiem wam kiedyś ze wszystkimi szczegółami, jak to wyglądało. No perypetie były niesamowite, aby Bogu dzięki już nie pada, bo przez pogodę mieliśmy opóźnienia tygodniowe, do cały czas padało" - wyjawiła celebrytka.