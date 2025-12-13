Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to nie były plotki o Zillmann i Lesar. Wszystkim się pochwaliły

Amanda Gawron

Po eliminacji z "Tańca z Gwiazdami" Katarzyna Zillmann i Janja Lesar jasno dały do zrozumienia, że nie był to koniec ich wspólnej tanecznej przygody. Kilka dni temu wioślarka opublikowała w sieci nagranie z treningu u boku doświadczonej Słowenki. Jak się teraz okazuje, nie była to jednorazowa sytuacja.

Dwie osoby w stylizowanych, tanecznych strojach stoją naprzeciwko siebie na scenie z kolorowym, rozświetlonym tłem. Oboje uśmiechają się i patrzą na siebie z wyraźnym zrozumieniem oraz ciepłymi emocjami.
Janja Lesar i Katarzyna ZillmannAdam Jankowski/REPORTEREast News

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek ostatnich lat. Ma na koncie srebrny medal olimpijski z Tokio, medale mistrzostw świata i Europy, a także opinię zawodniczki, która nigdy nie boi się mówić wprost i iść własną drogą. Jej sportowa kariera oparta jest na ciężkiej pracy, konsekwencji i ogromnej pasji, co sprawiło, że stała się rozpoznawalna nie tylko w środowisku sportowym, ale również poza nim.

Szersza publiczność poznała ją jeszcze lepiej dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami". Zillmann, choć na co dzień związana z wyczynowym sportem, bez kompleksów wkroczyła na parkiet i dała się poznać z zupełnie innej strony. Jej taneczną partnerką była Janja Lesar - doświadczona tancerka, z którą szybko stworzyła duet przyciągający uwagę widzów. Choć ich przygoda z programem zakończyła się po eliminacji tuż przed finałem, obie jasno dały do zrozumienia, że nie zamierzają na tym kończyć wspólnej historii z tańcem.

Katarzyna Zillmann nadaje z sali tanecznej. Kolejny wspólny trening z Janją Lesar

Po zejściu z anteny emocje wokół tej relacji wcale nie opadły. Wręcz przeciwnie - temat Katarzyny Zillmann i Janji Lesar wciąż jest żywy, głównie za sprawą ich zażyłości oraz faktu, że obie mają za sobą głośne i nagłe rozstania. Same zainteresowane chętnie mówią o swojej znajomości, choć robią to w sposób dość niejednoznaczny. Z ich wypowiedzi trudno wywnioskować, co dokładnie je łączy, jednak od dawna wiadomo, że nie jest to klasyczna relacja trenerki i uczennicy.

Ostatnie wpisy Katarzyny w mediach społecznościowych tylko podsyciły zainteresowanie internautów. Kilka dni temu wioślarka i tancerka spotkały się na tanecznym treningu, a następnie połączyły się na wspólnym lajwie na Instagramie. Teraz panie pochwaliły się w mediach społecznościowych kolejnym spotkaniem na sali tanecznej. Zillmann opublikowała nagranie, na którym widać, jak razem z Janją rozgrzewają się przed treningiem. W tle słychać ich swobodną rozmowę i żarty, które pokazują, jak dobrze czują się w swoim towarzystwie.

"Jesteś gotowa?" - Lesar spytała koleżankę. "A co będziemy robić?" - zareagowała błyskawicznie Zillmann. Na odpowiedź Słowenki nie musiała długo czekać. "Nie wiem jeszcze. Zainspirujesz mnie, co?" - odpowiedziała jej 48-latka.

Dwoje młodych ludzi w stroju do tańca podczas treningu na sali z drewnianą podłogą oraz dużym lustrem, jedna osoba wykonuje skłon, druga siedzi na podłodze i trzyma telefon, na podłodze widoczna też część nogi w czarnym bucie, a na ścianie napis.
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann na kolejnym wspólnym treninguInstagram/kzillmannmateriał zewnętrzny
Dwie kobiety stoją blisko siebie na scenie, obie są ubrane elegancko, jedna w garnitur z krawatem, druga w biały koszuli i kamizelce, na ich twarzach widoczne są uśmiechy, a tło oświetlone jest fioletowym światłem.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"Adam Jankowski/REPORTEREast News
Dwie kobiety pozują razem na tle ściany dekoracyjnej z logotypami programu Dancing with the Stars, jedna z nich ubrana jest w czarną, przezroczystą bluzkę odsłaniającą piersi, druga w czerwoną stylizację z koronką, obie uśmiechnięte i obejmujące się.
Katarzyna Zillmann i Janja LesnarAdam Jankowski/REPORTEREast News
Dwie tancerki w czerwonych, efektownych kostiumach wykonują dynamiczny układ taneczny na scenie, oświetlonej kolorowymi światłami, z widocznym entuzjazmem i energią.
Katarzyna Zillmann i Jenja LesarPiętka MieszkoAKPA

