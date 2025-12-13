A jednak to nie były plotki o Zillmann i Lesar. Wszystkim się pochwaliły
Po eliminacji z "Tańca z Gwiazdami" Katarzyna Zillmann i Janja Lesar jasno dały do zrozumienia, że nie był to koniec ich wspólnej tanecznej przygody. Kilka dni temu wioślarka opublikowała w sieci nagranie z treningu u boku doświadczonej Słowenki. Jak się teraz okazuje, nie była to jednorazowa sytuacja.
Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek ostatnich lat. Ma na koncie srebrny medal olimpijski z Tokio, medale mistrzostw świata i Europy, a także opinię zawodniczki, która nigdy nie boi się mówić wprost i iść własną drogą. Jej sportowa kariera oparta jest na ciężkiej pracy, konsekwencji i ogromnej pasji, co sprawiło, że stała się rozpoznawalna nie tylko w środowisku sportowym, ale również poza nim.
Szersza publiczność poznała ją jeszcze lepiej dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami". Zillmann, choć na co dzień związana z wyczynowym sportem, bez kompleksów wkroczyła na parkiet i dała się poznać z zupełnie innej strony. Jej taneczną partnerką była Janja Lesar - doświadczona tancerka, z którą szybko stworzyła duet przyciągający uwagę widzów. Choć ich przygoda z programem zakończyła się po eliminacji tuż przed finałem, obie jasno dały do zrozumienia, że nie zamierzają na tym kończyć wspólnej historii z tańcem.
Katarzyna Zillmann nadaje z sali tanecznej. Kolejny wspólny trening z Janją Lesar
Po zejściu z anteny emocje wokół tej relacji wcale nie opadły. Wręcz przeciwnie - temat Katarzyny Zillmann i Janji Lesar wciąż jest żywy, głównie za sprawą ich zażyłości oraz faktu, że obie mają za sobą głośne i nagłe rozstania. Same zainteresowane chętnie mówią o swojej znajomości, choć robią to w sposób dość niejednoznaczny. Z ich wypowiedzi trudno wywnioskować, co dokładnie je łączy, jednak od dawna wiadomo, że nie jest to klasyczna relacja trenerki i uczennicy.
Ostatnie wpisy Katarzyny w mediach społecznościowych tylko podsyciły zainteresowanie internautów. Kilka dni temu wioślarka i tancerka spotkały się na tanecznym treningu, a następnie połączyły się na wspólnym lajwie na Instagramie. Teraz panie pochwaliły się w mediach społecznościowych kolejnym spotkaniem na sali tanecznej. Zillmann opublikowała nagranie, na którym widać, jak razem z Janją rozgrzewają się przed treningiem. W tle słychać ich swobodną rozmowę i żarty, które pokazują, jak dobrze czują się w swoim towarzystwie.
"Jesteś gotowa?" - Lesar spytała koleżankę. "A co będziemy robić?" - zareagowała błyskawicznie Zillmann. Na odpowiedź Słowenki nie musiała długo czekać. "Nie wiem jeszcze. Zainspirujesz mnie, co?" - odpowiedziała jej 48-latka.
Najpierw rozstanie z Zillmann, a wtem dotarły wieści z domu Walczak. Kto by pomyślał, że do tego dojdzie