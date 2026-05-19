A jednak to nie były plotki nt. Zillmann i Lesar. Opuszczają Polskę

Życie Katarzyny Zillmann zmieniło się o 180 stopni, gdy w ubiegłym roku zdecydowała się ona na wyjście ze swojej strefy komfortu i walkę o Kryształową Kulę w programie "Taniec z gwiazdami". Na tanecznym parkiecie utytułowana wioślarka występowała u boku Janji Lesar, z którą stworzyła pierwszą w historii polskiej edycji tego show w pełni kobiecą parę.

Sama wioślarka w rozmowach z mediami ujawniła, że nie wyobraża sobie udziału w programie u boku mężczyzny, gdyż mocno kłóciłoby się to z jej wartościami. Sama sportsmenka tuż po zdobyciu olimpijskiego medalu w Tokio dokonała coming outu.

Początkowo 30-latkę w walce o Kryształową Kulę wspierała jej ówczesna partnerka, Julia Walczak. Kajakarka jednak z czasem przestała pojawiać się na widowni, a z odcinka na odcinek dało się coraz bardziej zauważyć to, że Zillmann i jej taneczną partnerkę łączy coś więcej niż tylko relacje czysto zawodowe. Już po zakończeniu programu Julia Walczak ogłosiła, że jej związek z Katarzyną Zilman dobiegł końca, a wkrótce potem stało się jasne, że Janja Lesar po wielu latach życia u boku tancerza Krzysztofa Hulboja także postanowiła zakończyć relację.

Obecnie Lesar i Zillmann planują wspólną przyszłość i pokazują, że ogromna różnica wieku nie przeszkadza im w budowaniu relacji. Ba, panie zdecydowały się nawet na krok, który będzie idealnym sprawdzianem dla ich związku - postanowiły bowiem przyjąć propozycję występu w "Azji Express", a więc programie, w którym uczestnicy poddawani są wielu ciężkim próbom.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpią w "Azji Express". Wioślarka nadała komunikat z lotniska

W poniedziałek Katarzyna Zillmann, Janja Lesar i pozostali uczestnicy nadchodzącej edycji słynnego show telewizji TVN zameldowali się na lotnisku, skąd wyruszyli w podróż do Azji. Jeszcze przed wejściem do samolotu wioślarka zdecydowała się nadać ważny komunikat.

"Cześć drogie ciasteczka. Jak wiecie trochę mnie nie będzie, ale będą materiały nagrane lekko wcześniej. Dziękuję za całe wsparcie i za wszystkie wskazówki, które okazaliście nam przed tym wyjazdem. Damy z siebie co w naszej mocy i postaramy się dobrze bawić. Tyle. Mam nadzieję, że nie uschniecie do końca i będziecie czekać grzecznie aż wrócimy i będziemy Wam wszystko - co prawda dopiero na jesień - ale będziemy komunikować" - ogłosiła na swoim profilu na Instagramie wicemistrzyni olimpijska.

Nowy sezon programu "Azja Express" wyemitowany zostanie na antenie TVN-u już jesienią, a udział w nim wezmą m.in. Zoja Skubis i Maria Jeleniewska, Edyta Herbuś i jej partner Piotr Bukowiecki, Mateusz Banasiuk i jego siostra Aldona Banasiuk, a także Adam "Naruciak" Zimmermann i Jakub "dezydery" Stulin.

