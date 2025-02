Nie od dziś wiadomo, że sport jest bardzo ważnych elementem życia wszystkich członków Brytyjskiej Rodziny Królewskiej. Królowa Elżbieta II za życia uwielbiała jazdę konną, jej syn król Karol III jest za to wielkim fanem polo. Książę William bacznie śledzi poczynania drużyn piłkarskich, w szczególności Aston Villi, jego małżonka natomiast jest wierną fanką tenisa i od 2016 roku pełni zaszczytną funkcję patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club. Reklama

Księżna Kate nieugięta. Zamierza pozbyć się krwawej tradycji w rodzinie królewskiej

W rodzinie od wielu już lat panuje także kilka ważnych tradycji związanych ze sportem, w tym m.in. z łowiectwem. Zgodnie z jedną z tradycji wszyscy młodzi członkowie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej tuż po pierwszym polowaniu na zwierzynę smarują swoją twarz krwią zabitego zwierzęcia. O swoich wspomnieniach z tym związanych opowiadał książę Harry w swojej książce "Ten drugi". Gdy miał on zaledwie 15 lat po polowaniu przewodnik myśliwski zmusił go do zanurzenia twarzy w tuszy martwego jelenia.

"Delikatnie położył rękę za moją szyją i wepchnął moją głowę do środka. Próbowałem się wyrwać, ale Sandy wepchnął mnie głębiej. Byłem zszokowany zapachem. Śniadanie wyskoczyło mi z żołądka. Po minucie nie czułem już żadnego zapachu, bo nie mogłem oddychać. Mój nos i usta były pełne krwi. (...) Był to również sposób na świętowanie przejścia z dzieciństwa do... Nie męskości, ale czegoś zbliżonego do niej" - wyznał.

Wieloletniej tradycji mocno sprzeciwia się księżna Kate. W biografii małżonki księcia Williama "Yes, Ma'am - The Secret Life of Royal Servants" ujawniono, że 42-latka nie chce, aby jej dzieci brały udział w krwawym rytuale. Autor biografii w swojej publikacji podkreśla, że choć tradycja ta w rodzinie królewskiej praktykowana jest od lat, księżna Walii kategorycznie odmawia jej kontynuowania. Chce ona bowiem dopasować królewskie obyczaje do aktualnych norm społecznych. Reklama

Książę William i księżna Kate / John Sibley / AFP

Księżna Kate Middleton i książę William / Jordanian Royal Palace / AFP