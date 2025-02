Kiedy przed wyjazdem do Paryża Julia Szeremeta mówiła, że wróci do ojczyzny jako mistrzyni olimpijska, mało kto brał wówczas jej słowa na poważnie. Bardzo rzadko zdarza się bowiem, że debiutanci radzą sobie na tej imprezie ze stresem na tyle dobrze, że sięgają po medale. Polska pięściarka udowodniła jednak, że jest pod tym względem wyjątkowa - jej charyzma zwróciła nawet uwagę zagranicznych mediów i szybko stało się jasne, że 21-latka do stolicy Francji przyjechała po medal. Ostatecznie przegrała finałową walkę z Lin Yu-ting i do Polski wróciła ze srebrnym krążkiem. Mimo porażki w pojedynku z reprezentantką Tajwanu "Biało-Czerwona" zyskała jednak coś równie cennego - ogromną rzeszę fanów, którzy z zapartym tchem śledzą jej poczynania.

