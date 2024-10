Gwiazda polskiej estrady miała nadzieję, że powiedzenie "do trzech razy sztuka" sprawdzi się także w jej przypadku i w 2022 roku związała się z Dariuszem Pachutem. Z początku ona i sportowiec sprawiali wrażenie naprawdę zakochanych, jednak z czasem w mediach zaczęły pojawiać się pogłoski o problemach w raju. Punktem kulminacyjnym był coroczny koncert na PGE Narodowym, podczas którego Doda zmieniła tekst swojego hitu "Fake Love". Zamiast "I'll always give my heart to you" ("Zawsze oddam Ci swoje serce"), zaśpiewała ona bowiem "Last time I gave my heart to you" ("Ostatni raz oddałam Ci swoje serce"). Jak się okazało, na zmianę tekstu artystka zdecydowała się wcale nie bez powodu.