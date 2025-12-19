Dzięki udziałowi w 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Maciej Walkowiak, młodzieżowy reprezentant Polski i wieloletni zawodnik superligowych klubów, w tym głównie Warty Poznań, dał się poznać już nie tylko kibicom hokeja na trawie, a szerszej publiczności. Programowi eksperci wytypowali dla niego Katarzynę Zawidzką, którą poślubił w ciemno. I choć wydawało się, że to całkiem nieźle dobrana para, ich małżeństwo nie przetrwało.

Okazuje się, że Walkowiak zamknął za sobą nie tylko ślubno-eksperymentalny rozdział. Podjął jeszcze jedną ważną, życiową decyzję. Wszystko ogłosił we wpisie w mediach społecznościowych.

Wielkie zmiany w życiu Macieja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

"Rok 2025 był ostatnim, gdy wybiegłem na boisko jako czynny zawodnik. Po 33 latach ciągłej gry nastąpiło nieodwracalne wypalenie hokejem" - oświadcza Maciej, sygnalizując zakończenie kariery zawodniczej. Nie zrywa jednak ze sportem całkowicie. Ma zamiar wziąć udział w Hyrox Poland, popularnym wyścigu sprawnościowym łączącym bieg z wykonywaniem ćwiczeń funkcjonalnych. "Zdecydowanie mocniejsza była chęć nowych wyzwań, nowej sportowej przygody, dlatego też…. Hyrox Poland uważaj, w 2026 nadchodzę" - zapowiada.

Rozwiń

W ostatnich dniach głos zabrała też żona Macieja. Katarzyna gościła w wideo na kanale "cojapacze", gdzie opowiedziała o kulisach rozstania z dobranym jej przez telewizyjne ekspertki mężem. Okazuje się, że ich relacja zakończyła się na miesiąc przed emisją programu.

"Nie pojawiły się miłość, uczucie, coś takiego, co by było na tyle silne, żeby dało nam taki napęd do tego, żeby coś budować. Z racji odległości, bo w związku z niektórymi sytuacjami zawodowymi Maćka, on musiał w Poznaniu zostać przez kolejnych kilka miesięcy, nasze małżeństwo byłoby takie weekendowe" - tłumaczyła.

Kasia sama czuła, że coś jest nie tak i rozpoczęła poprzedzającą rozstanie rozmowę z Maciejem. "Zaczęłam zauważać pewne rzeczy, w sensie kobiety czują po prostu, jak się facet zaczyna wycofywać. Pociągnęłam trochę za język i przyznał, że nie ma tego czegoś po prostu" - ujawniła.

I na dłuższą metę nie jest w stanie budować czegoś na odległość

Była zaskoczona tak stanowczym i definitywnym postawieniem sprawy przez męża. Liczyła, że mimo wszystko dadzą sobie szansę, by spróbować pobyć małżeństwem, nawet na odległość. Jak zareagowała, kiedy Maciej zarządził rozstanie? "Pamiętam, że nawet tak się zaśmiałam: 'Już? Chociaż nie wiem... Myślałam, że chociaż do października?' - rzuciłam. 'Zobaczmy'. Ale nie, no to nie" - podsumowała.

Dundee United - Celtic FC. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kasia i Maciej zostali dobrani w parę w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia 11" TVN/Player.pl materiały prasowe

Ekspertki programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" materiały prasowe