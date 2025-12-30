Choć finał "Tańca z gwiazdami" należy już do przeszłości, wciąż nie milkną echa tego, co wydarzyło się na parkiecie. Ogromne emocje wzbudziły choreografie wioślarki i medalistki olimpijskiej Katarzyny Zillmann oraz partnerującej jej Janji Lesar. Zwłaszcza, że podczas tańca panie nie szczędziły sobie czułości, w tym pocałunków.

Atmosfera zgęstniała, gdy na jaw wyszło, że i Zillmann i Lesar dość nagle zakończyły swoje długoletnie związki. Sportsmenka rozstała się z kajakarką Julią Walczak, a tancerka zakończyła miłosną relację z Krzysztofem Hulbojem. "Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są bardzo różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa" - oświadczyła Janja dla Kozaczka.

Z kolei niedawno gościła na kanapie "halo tu Polsat" i wypowiedziała się na temat relacji, jaka łączy ją z Zillmann. "Jest bardzo fajna relacja. Tak ciężko takie rzeczy określać, jakie słowo tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas pasja, taniec, przyjaźń. Lubimy razem gotować" - tłumaczyła.

Pomagam też Kasi zorganizować życie tu w Warszawie. Kasia poznaje trochę moich znajomych, ja jej znajomych

To nie wszystko. Okazuje się, że znajomość z Katarzyną ma najwyraźniej na jej życie większy wpływ, niż niektórym się wydawało. Była kluczowa w kontekście nowych zawodowych zobowiązań.

Już wszystko jasne. Janja Lesar podjęła decyzję ws. "Tańca z gwiazdami"

Janja Lesar do tej pory wystąpiła w aż 14 edycjach "Tańca z gwiazdami". Razem z nią tańczyli Paweł Stasiak, Marcin Chochlew, Michał Kwiatkowski, Maciej Jachowski, Bilguun Ariunbaatar, Dawid Kwiatkowski, Michał Koterski, Popek, Sebastian Stankiewicz, Damian Kordas, Tomasz Oświeciński, Denis Urubko, Wiesław Nowobilski oraz - ostatnio - Katarzyna Zillmann.

Ostatni duet najwyraźniej odcisnął na niej takie piętno, że nie bardzo widzi się teraz z kimkolwiek innym w parze. Zdecydowała, że w nadchodzącej odsłonie programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" na parkiecie jej nie zobaczymy.

"Nie będę tańczyć w kolejnej edycji. Będę robić choreografie. Po Kasi nie wiem, z kim bym miała zatańczyć. Przeżyję!" - przekazała w "Super Expressie".

Tabloid cytuje też wypowiedź informatora. "Janję przerasta to całe medialne zainteresowanie jej relacją z Kasią. A gdyby znowu tańczyła, musiałaby udzielać wielu wywiadów i odpowiadać na niewygodne pytania. Tego już po prostu nie chce. Artystyczne wizje spełni w wymyślaniu układów dla innych. A tańczyć zamierza tylko z Kasią. Możliwe, że będą jeździć po Polsce z różnymi pokazami, bo propozycji nie brakuje" - twierdzi.

Faktem jest, że Lesar i Zillmann szykują wspólne sportowe projekty. W okolicach lutego chcą ruszyć z warsztatami tanecznymi. Dalsze szczegóły zapewne wkrótce.

Ponadto wioślarka chce wrócić do wyczynowego sportu na najwyższym poziomie. Regularnie trenuje, co zresztą relacjonuje w mediach społecznościowych. "Zostaje przy mnie sport. Chciałabym wystąpić na igrzyskach jeszcze. Są jeszcze trzy lata. Jestem w bardzo dobrym trybie" - sama podsumowała temat w Polsacie.

