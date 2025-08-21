A jednak. Serena Williams ujawnia całą prawdą na temat swojej przemiany

Serena Williams - legenda światowego tenisa, zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych w grze pojedynczej - od zawsze imponowała nie tylko siłą na korcie, ale i determinacją poza nim. Choć trzy lata temu oficjalnie zakończyła swoją zawodową karierę, jej życie nie zwolniło tempa. Dziś skupia się przede wszystkim na rodzinie, wychowywaniu córek i realizowaniu pasji, a także - jak sama mówi - na odzyskaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Przeszła spektakularną metamorfozę, którą ostatnio szeroko komentują nie tylko fani, ale i media.

W ostatnim czasie pojawiły się oskarżenia pod adresem Williams, jakoby miała ona stosować popularny lek na cukrzycę. W ostatnich miesiącach wiele celebrytów zdecydowało się na to rozwiązanie, dlatego też kibice obawiali się, że legenda tenisa dołączyła do tego niezdrowego trendu. Serena postawiła jednak sprawę jasno i ogłosiła, że nie sięgnęła ona po Ozempic. Teraz wyznała całą prawdę na temat swojej imponującej przemiany.

Bolesne wyznanie Sereny Williams. Chodzi o jej metamorfozę

Amerykanka, która największe problemy z wagą miała po narodzinach drugiej córki, zdecydowała się otwarcie opowiedzieć o swojej drodze do przemiany. W rozmowie z magazynem "People" zdradziła, że mimo intensywnych treningów i skrupulatnego przestrzegania diety, nie była w stanie osiągnąć oczekiwanych rezultatów.

"Nigdy nie byłam w stanie osiągnąć wagi, której potrzebowałam, bez względu na to, co robiłam. To było szalone, ponieważ nigdy w życiu nie byłam w takim miejscu, w którym tak ciężko pracowałam i jadłam tak zdrowo, a mimo to nie mogłam osiągnąć wyników" - ujawniła.

Pomimo wielkiego zaangażowania, efekty były rozczarowujące. W końcu, po długich konsultacjach i badaniach, Williams zdecydowała się na farmakologiczne wsparcie procesu odchudzania. Decyzja ta - jak podkreśla - nie była łatwa. "Przeprowadziłam wiele badań na ten temat. Zastanawiałam się: "Czy to droga na skróty? Jakie są korzyści?" - oznajmiła.

Efekty nie kazały na siebie długo czekać. Williams schudła aż 30 kilogramów, a zmiana nie dotyczyła tylko ciała - to przede wszystkim przemiana w sferze fizycznej i psychicznej. "Po prostu mogę więcej. Jestem bardziej aktywna. Moje stawy nie bolą tak bardzo" - mówi. Jak przyznaje, codzienne czynności, takie jak schodzenie po schodach czy zabawa z dziećmi, stały się o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze.

Serena Williams AFP

Serena Williams Matthew Stockman/Getty Images/AFP / Getty Images via AFP AFP

Serena Williams AFP7 vía Europa Press/Associated Press East News