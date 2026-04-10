A jednak, Sandra Kubicka u boku legendy KSW. Tego się nikt nie spodziewał

Sandra Kubicka to popularna była fotomodelka, która spełnia się w sieci jako influencerka, a także ma za sobą swój debiut telewizyjny w roli prezenterki. Kobieta występowała m.in. w "Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć" i programie muzycznym "Rytmy Dwójki". Niedługo będzie miała szansę sprawdzić się również w zupełnie nowej branży, jaką są sporty walki.

31-latka nie wejdzie jednak do tego świata sama. Łukasz "Juras" Jurkowski niedawno potwierdził, że będzie jedną z twarzy nowej federacji walk na gołe pięści. Mężczyzna jest żywą legendą MMA w Polsce, a także pierwszym w historii mistrzem turniejowym KSW. W tejże organizacji rozpoczął karierę ponad... 20 lat temu.

"Królowej się nie odmawia". Tak brzmi zapowiedź nowego projektu Kubickiej

Już 23 maja odbędzie się pierwsza gala Fight Mode w Poznaniu, a Sandra Kubicka i Łukasz "Juras" Jurkowski zadebiutują wówczas w roli jej włodarzy. Zanim to się stanie, najpierw musieli oni zostać zaprezentowani przez organizację.

Na początku kwietnia popularny "Juras" napisał w mediach społecznościowych: "FIGHT MODE ON. Wracamy do korzeni". Po około tygodniu otrzymaliśmy natomiast jasny komunikat w sprawie angażu Kubickiej. - Poprosimy więcej takich mężczyzn! Królowej się nie odmawia. Fight mode: On - czytamy, a do wpisu dołączony jest materiał promocyjny z gwiazdą.

Rozwiń

- Sandra Kubicka w ekipie Fight Mode. Inne spojrzenie na świat sportów walki, szukanie emocji, historii zawodników i kreatywnego spojrzenia na rozrywkę. Sport jest rozrywką. My Wam ją damy w najlepszym możliwym wydaniu! Firmujemy sobą jakość Fight Mode. Niech to świadczy o tym, w którą stronę zmierzamy - przywitał kobietę również Jurkowski.

Rozwiń

Co ciekawe, kobieta, mimo że nie działała nigdy w branży sportów walki, trenuje kickboxing od 15 lat. Niewykluczone zatem, że podczas promocji gali Kubicka nieraz zaskoczy fanów swoją wiedzą na temat specyfiki walki na pięści. Wiele wskazuje na to, że Fight Mode będzie bezpośrednią konkurencją dla innej organizacji walk na gołe pięści - Gromda.

Sandra Kubicka i Baron Jarosław Wojtalewicz AKPA

Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski materiały prasowe

Jerzy Mielewski, Karolina Gilon i Łukasz Jurkowski Polsat materiał partnera

