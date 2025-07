W mediach głos zabrała siostra tenisistki , Agata. Podzieliła się wrażeniami i wyjaśniła, co czuje, widząc Igę z trofeum. "Ogromna radość przede wszystkim i takie niedowierzanie jednocześnie . Jestem przeszczęśliwa i bardzo dumna z siostry. Zrobiła coś niesamowitego. Podobno taki wynik był ostatnio w 1911 roku, więc mam poczucie, jakby pisała historię na nowo" - mówiła dziennikarzom TVP i Eurosportu.

Idze przydadzą się teraz wakacje, a ja wracam do pracy

Piotr Kraśko zamieścił w mediach społecznościowych wpis, do którego dołączył swoje zdjęcie z Kingą Rusin. W tle telewizor, a na ekranie grająca w finale Wimbledonu Iga Świątek. Właśnie w takich wyjątkowych okolicznościach para dziennikarzy miała poczynić pewne ustalenia, czym właśnie niespodziewanie dzielą się z fanami.

"Iga. Polska. Wimbledon. Od czasów Bitwy pod Grunwaldem nie było w lipcu takiego zwycięstwa. Fenomenalne to było. A w tych najwspanialszych okolicznościach omówiliśmy pewien wspaniały plan " - czytamy.

Kilka lat temu dziennikarz ujawnił kulisy ich relacji. "Kinga się pojawiła. W moim sercu. W mojej głowie. Ja ją znam czterdzieści lat. Mniej więcej tyle. A że jestem jedynakiem, więc jeżeli istnieje osoba na świecie, która dla mnie jest blisko pojęcia siostra. No to, to tak. (...) Brat zawsze będzie bronił siostry" - podsumował Pudelkowi.