A jednak powrót Usyka. Już głośno o nowym zdjęciu, poruszenie za oceanem

Ołeksandr Usyk wciąż nie ma sobie równych w królewskiej kategorii wagowej. Po dwóch z rzędu triumfach nad Tysonem Furym, kilka miesięcy temu Ukrainiec nie dał również większych szans utalentowanemu Danielowi Dubois. Po konfrontacji z Brytyjczykiem pięściarz rodem z Symferopola udał się na dłuższy odpoczynek. I trwa on do dziś, pomimo że coraz bardziej huczy o nadchodzącym pojedynku z Deontayem Wilderem. Niedawno świat obiegły sensacyjne informacje związane z gigantycznym wydarzeniem w Stanach Zjednoczonych, lecz okazały się one niepotwierdzonymi plotkami.

Sam 39-latek zapewne nie może doczekać się powrotu między liny, ale jeszcze musi uzbroić się w cierpliwość. Brak oficjalnie zaplanowanej walki nie wyklucza jednak innych sportowych aktywności. Do zaskakujących scen doszło zaledwie kilkadziesiąt godzin temu. Bokser postanowił pobiegać za futbolówką i wystąpił w sparingowym starciu Polissii Żytomierz. Rywale byli z wysokiej półki, ponieważ po drugiej stronie boiska znaleźli się zawodnicy Vancouver Whitecaps. Dla Kanadyjczyków od niedawna gra legendarny Thomas Mueller.

Ołeksandr Usyk i Thomas Mueller zagrali w jednym meczu. Kanadyjczycy już się pochwalili

Ukrainiec od trenera otrzymał łącznie kwadrans i udał się do szatni z wielkim uśmiechem na twarzy. Ekipa zza naszej wschodniej granicy triumfowała 2:0. Oba trafienia padły przed pojawieniem się Ołeksandra Usyka na murawie. W czwartej minucie Polissię na prowadzenie wyprowadził Oleksandr Nazarenko. Po zmianie stron wynik z rzutu karnego podwyższył Ołeksij Huculak. Wydarzenia te przyćmiła jednak fotografia jaka pojawiła się tuż po meczu w mediach społecznościowych. Bokser zapozował do zdjęcia z Thomasem Muellerem. Udostępnił je oficjalny profil teamu z Kanady. Post na Instagramie szybko uzyskał kilkadziesiąt tysięcy polubień.

"Mistrz świata wagi ciężkiej Oleksandr Usyk spotkał się z Thomasem po naszym przedsezonowym meczu towarzyskim z FC Polissia Żytomierz" - napisali administratorzy. W komentarzach nie brakuje podekscytowanych kibiców czekających na kolejny pojedynek Ukraińca, tym razem w ringu.

