A jednak powrót Usyka. Już głośno o nowym zdjęciu, poruszenie za oceanem
Wciąż nie znamy konkretnych informacji dotyczących najbliższej walki Ołeksandra Usyka. Mistrz świata wagi ciężkiej ma na oku Deontaya Wildera, lecz wciąż brak choćby konkretnej daty pojedynku, nie mówiąc już o lokalizacji. W międzyczasie obywatel naszych wschodnich sąsiadów stara się utrzymywać dobrą formę. Gigant boksu pod koniec stycznia zdecydował się na zaskakujący powrót. Media społecznościowe obiegły zdjęcia, w tym jedno wyjątkowe, o którym zrobiło się głośno za oceanem.
Ołeksandr Usyk wciąż nie ma sobie równych w królewskiej kategorii wagowej. Po dwóch z rzędu triumfach nad Tysonem Furym, kilka miesięcy temu Ukrainiec nie dał również większych szans utalentowanemu Danielowi Dubois. Po konfrontacji z Brytyjczykiem pięściarz rodem z Symferopola udał się na dłuższy odpoczynek. I trwa on do dziś, pomimo że coraz bardziej huczy o nadchodzącym pojedynku z Deontayem Wilderem. Niedawno świat obiegły sensacyjne informacje związane z gigantycznym wydarzeniem w Stanach Zjednoczonych, lecz okazały się one niepotwierdzonymi plotkami.
Sam 39-latek zapewne nie może doczekać się powrotu między liny, ale jeszcze musi uzbroić się w cierpliwość. Brak oficjalnie zaplanowanej walki nie wyklucza jednak innych sportowych aktywności. Do zaskakujących scen doszło zaledwie kilkadziesiąt godzin temu. Bokser postanowił pobiegać za futbolówką i wystąpił w sparingowym starciu Polissii Żytomierz. Rywale byli z wysokiej półki, ponieważ po drugiej stronie boiska znaleźli się zawodnicy Vancouver Whitecaps. Dla Kanadyjczyków od niedawna gra legendarny Thomas Mueller.
Ołeksandr Usyk i Thomas Mueller zagrali w jednym meczu. Kanadyjczycy już się pochwalili
Ukrainiec od trenera otrzymał łącznie kwadrans i udał się do szatni z wielkim uśmiechem na twarzy. Ekipa zza naszej wschodniej granicy triumfowała 2:0. Oba trafienia padły przed pojawieniem się Ołeksandra Usyka na murawie. W czwartej minucie Polissię na prowadzenie wyprowadził Oleksandr Nazarenko. Po zmianie stron wynik z rzutu karnego podwyższył Ołeksij Huculak. Wydarzenia te przyćmiła jednak fotografia jaka pojawiła się tuż po meczu w mediach społecznościowych. Bokser zapozował do zdjęcia z Thomasem Muellerem. Udostępnił je oficjalny profil teamu z Kanady. Post na Instagramie szybko uzyskał kilkadziesiąt tysięcy polubień.
"Mistrz świata wagi ciężkiej Oleksandr Usyk spotkał się z Thomasem po naszym przedsezonowym meczu towarzyskim z FC Polissia Żytomierz" - napisali administratorzy. W komentarzach nie brakuje podekscytowanych kibiców czekających na kolejny pojedynek Ukraińca, tym razem w ringu.