A jednak, potwierdziło się ws. Zillmann i Lesar. I to na oczach wszystkich

Katarzyna Zillman i Janja Lesar rozgrzały publiczność swoimi przepełnionymi bliskością choreografiami w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". A gdy okazało się, że w trakcie programu obie rozstały się ze swoimi drugimi połówkami, spekulacje przybrały na sile. Same zainteresowane początkowo nie komentowały charakteru swojej relacji. Do czasu.

"Jest bardzo fajna relacja. Tak ciężko takie rzeczy określać, jakie słowo tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas pasja, taniec, przyjaźń. Lubimy razem gotować" - mówiła tancerka w "halo tu polsat". "Pomagam też Kasi zorganizować życie tu w Warszawie. Kasia poznaje trochę moich znajomych, ja jej znajomych" - dodawała.

Panie wyznały, że szykują wspólne zawodowe projekty, w tym warsztaty taneczne. Janja będzie miała nieco więcej czasu, by się na tym skupić, ponieważ na parkiecie następnej edycji tanecznego show nie wystąpi.

Nie będę tańczyć w kolejnej edycji. Będę robić choreografie. Po Kasi nie wiem, z kim bym miała zatańczyć. Przeżyję!

Teraz o Zillmann i Lesar znów jest głośniej. A wszystko za sprawą ich wyjścia na Galę Mistrzów Sportu.

Zillmann i Lesar razem na Gali Mistrzów Sportu. Przykuły wzrok

Katarzyna Zillmann liczy, że jeszcze kiedyś będzie jej dane rywalizować na igrzyskach olimpijskich. "Są jeszcze trzy lata. Jestem w bardzo dobrym trybie" - zapowiedziała w Polsacie. Na razie jednak skupia się na treningach.

Co dość oczywiste, nie była nominowana do tegorocznego Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Przyjęła natomiast zaproszenie na Galę Mistrzów Sportu. Na imprezie nie pojawiła się sama, a w towarzystwie Janji Lesar. Ich wspólne wyjście podgrzewa atmosferę i jest potwierdzeniem na to, że łączy je wyjątkowa więź.

Obie panie nie szczędziły czułości. Wystąpiły w czarnych kreacjach. Wioślarka w luźnym garniturze odkrywającym nagi dekolt, a Lesar w dwuczęściowym komplecie: cekinowej długiej spódnicy i bluzce lekko odsłaniającej brzuch.

