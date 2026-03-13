A jednak. Polka zdradziła, co ją łączy z Siemirunnijem. "Wysłał mi wiadomość"

Anna Dymarczyk

Władimir Semirunnij szybko zaskarbił sobie miejsca w sercach wielu Polaków. Zdobyty przez niego srebrny medal na igrzyskach olimpijskich oraz brąz w mistrzostwach świata w wieloboju sprawił, że gwałtownie wzrosło zainteresowanie pochodzącym z Rosji polskim sportowcem. Ostatnio zapytana została o niego inna znana panczenistka, Kaja Ziomek-Nogal. Na jej słowa postanowił zareagować sam zainteresowany.

Władimir Semirunnij na lotnisku Okęcie w czerwonej bluzie z napisem 'Polska', w tle informacyjne szyldy i pasażerowie.
Władimir Semirunnij na OkęciuAKPA AKPA

Kaja Ziomek-Nogal jak lwica walczyła o medal na igrzyskach, ale niestety, ta sztuka jej się nie udała. W tym roku osiągnęła jednak już bardzo wiele - zdobyła dwa złote medale mistrzostw Europy, które odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim. Zawodniczka z Lubina jeden krążek wywalczyła solo na 500 metrów, a drugi w sprincie drużynowym.

O Władimirze Semirunniju dowiadujemy się coraz więcej nie tylko z wywiadów z nim samym, ale również z relacji osób, które dobrze go znają. Jedną z nich jest Kaja Ziomek-Nogal, która z racji ostatnich wielkich imprez, w których brali udział polscy panczeniści, miała sporo okazji do tego, by spędzić ze słynnym "Władkiem" trochę czasu.

W rozmowie z Eurosportem Kaja Ziomek-Nogal od razu zaznaczyła, że ich relacje nie są bardzo bliskie ze względu na różnice związane z trenowanymi przez nich dystansami. Dopiero ostatnio miała okazję poznać go lepiej m.in. ze względu na igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata w wielobojach. 

"Kumplujemy się. Władek jest w ogóle świetnym chłopakiem, więc to jest super. Właśnie teraz, podczas tych mistrzostw świata wysłał mi wiadomość, że otworzył na 500 metrów tyle samo, co ja" - śmiała się Ziomek-Nogal. Dodała, że często porównują swoje wyniki i wspólnie ścigają się na krótkich dystansach, bo, jak zaznaczyła, długodystansowcy osiągają w sprintach podobne wyniki do sprinterek.

Władimir Semirunnij zareagował na wypowiedź Ziomek-Nogal

"Jest mega fajnym chłopakiem, takim zadowolonym, radosnym, z takim dobrym podejściem do życia. Jest nastawiony na to, żeby wygrywać, ale też właśnie dba o to, co się dzieje dookoła i o tych ludzi dookoła" - przekonywała panczenistka.

"Przede wszystkim, jak szybko się nauczył polskiego (...) Zrobił na mnie ogromne wrażenie" - mówiła o swoim koledze Ziomek-Nogal. Wyjaśniła, że Semirunnij często prosi innych polskich zawodników, by pomagali mu zapoznać się mocniej z polską kulturą nie tylko wysoką, ale także internetową. Sprinterka dodała, że od początku był bardzo zaangażowany w to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej i jak najbardziej włączyć się w polską społeczność.

Semirunnij postanowił udostępnić nagranie z Ziomek-Nogal i napisał kilka słów: "Bardzo się cieszę, że mam takie osoby wokół siebie". Widać, że "Władek" doskonale odnalazł się w polskiej kadrze panczenistów.

Mężczyzna w okularach siedzący przy mikrofonie na tle niebieskiego światła, skupiony na rozmowie, z napisami na ekranie dotyczącymi Władka Semirunnij i podkreślającymi wdzięczność za bliskich ludzi.
Władimir Semirunnij reaguje na słowa Kai Ziomek-NogalInstagram/vladimir_semirunniiESP/Instagram

Zobacz również:

Władimir Semirunnij i Konrad Niedźwiedzki
Polacy

Oto prawda ws. medalu Semirunnija. Kulisy wyszły na jaw. Już oficjalnie

Artur Gac
Artur Gac
Kaja Ziomek-Nogal
Kaja Ziomek-NogalRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
Sportowiec w białej kurtce zakłada na szyję srebrny medal podczas ceremonii wręczenia nagród.
Władimir SemirunnijLuca BrunoEast News
Jonatan Braut Brunes: Myślę, że remis byłby sprawiedliwym wynikiem. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja