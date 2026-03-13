A jednak. Polka zdradziła, co ją łączy z Siemirunnijem. "Wysłał mi wiadomość"

Kaja Ziomek-Nogal jak lwica walczyła o medal na igrzyskach, ale niestety, ta sztuka jej się nie udała. W tym roku osiągnęła jednak już bardzo wiele - zdobyła dwa złote medale mistrzostw Europy, które odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim. Zawodniczka z Lubina jeden krążek wywalczyła solo na 500 metrów, a drugi w sprincie drużynowym.

Kaja Ziomek-Nogal zapytana o Semirunnija. Tak odpowiedziała

O Władimirze Semirunniju dowiadujemy się coraz więcej nie tylko z wywiadów z nim samym, ale również z relacji osób, które dobrze go znają. Jedną z nich jest Kaja Ziomek-Nogal, która z racji ostatnich wielkich imprez, w których brali udział polscy panczeniści, miała sporo okazji do tego, by spędzić ze słynnym "Władkiem" trochę czasu.

W rozmowie z Eurosportem Kaja Ziomek-Nogal od razu zaznaczyła, że ich relacje nie są bardzo bliskie ze względu na różnice związane z trenowanymi przez nich dystansami. Dopiero ostatnio miała okazję poznać go lepiej m.in. ze względu na igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata w wielobojach.

"Kumplujemy się. Władek jest w ogóle świetnym chłopakiem, więc to jest super. Właśnie teraz, podczas tych mistrzostw świata wysłał mi wiadomość, że otworzył na 500 metrów tyle samo, co ja" - śmiała się Ziomek-Nogal. Dodała, że często porównują swoje wyniki i wspólnie ścigają się na krótkich dystansach, bo, jak zaznaczyła, długodystansowcy osiągają w sprintach podobne wyniki do sprinterek.

Władimir Semirunnij zareagował na wypowiedź Ziomek-Nogal

"Jest mega fajnym chłopakiem, takim zadowolonym, radosnym, z takim dobrym podejściem do życia. Jest nastawiony na to, żeby wygrywać, ale też właśnie dba o to, co się dzieje dookoła i o tych ludzi dookoła" - przekonywała panczenistka.

"Przede wszystkim, jak szybko się nauczył polskiego (...) Zrobił na mnie ogromne wrażenie" - mówiła o swoim koledze Ziomek-Nogal. Wyjaśniła, że Semirunnij często prosi innych polskich zawodników, by pomagali mu zapoznać się mocniej z polską kulturą nie tylko wysoką, ale także internetową. Sprinterka dodała, że od początku był bardzo zaangażowany w to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej i jak najbardziej włączyć się w polską społeczność.

Semirunnij postanowił udostępnić nagranie z Ziomek-Nogal i napisał kilka słów: "Bardzo się cieszę, że mam takie osoby wokół siebie". Widać, że "Władek" doskonale odnalazł się w polskiej kadrze panczenistów.

Władimir Semirunnij reaguje na słowa Kai Ziomek-Nogal

Kaja Ziomek-Nogal

Władimir Semirunnij

