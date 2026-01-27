Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak, ogłaszają. Dlatego Nawrocki nie gra z WOŚP. Mocno o Owsiaku

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W niedzielę odbył się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem grała pod hasłem: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Do dzieła fundacji założonej przez Jerzego Owsiaka ponownie dołączył premier Donald Tusk. I zrobił to w sportowym stylu, oddając na aukcję swoje złote korki piłkarskie. Na podobny ruch nie zdecydował się za to Karol Nawrocki, tym samym odcinając się od tradycji podtrzymywanej przez swojego poprzednika - Andrzeja Dudę. Dlaczego? O tym opowiedział na antenie Radia Zet szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, mówiąc wprost o Jerzym Owsiaku.

Mężczyzna w czerwonych okularach i z mikrofonem z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na tle niebieskiego ekranu, na którym znajduje się wstawione zdjęcie innego mężczyzny spoglądającego w bok.
Na zdjęciu prezydent RP Karol Naworcki oraz Jerzy Owsiak - założyciel WOŚP Filip Naumienko/REPORTER Reporter

W niedzielę tuż przed północą, gdy dobiegał końca dzień 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na jej koncie znajdowało się ponad 183 mln zł. Wciąż nie wiadomo jednak, na jakiej kwocie zatrzyma się tegoroczny licznik.

Wiele zależy między innymi od tego, jak zakończą się internetowe aukcje. A inicjatorem jednej z nich jest Donald Tusk. Szef polskiego rządu oddał pod młotek wyjątkowy sportowy gadżet.

Te złote korki, nówki sztuki, nieśmigane, to jest prezent od moich przyjaciół. Dla mnie bardzo cenny. I dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
mówił Donald Tusk, prezentując swój tegoroczny podarek na rzecz WOŚP-u

Zwycięzca aukcji będzie mógł także spotkać się z premierem w Sali Zegarowej jego kancelarii. - Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy - obiecał lider Koalicji Obywatelskiej.

Dlaczego Karol Nawrocki nie gra z WOŚP? Jest głos z Kancelarii Prezydenta RP

Do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w przeciwieństwie do szefa rządu i swojego poprzednika na stanowisku głowy państwa Andrzeja Dudy nie dołączył jednak Karol Nawrocki. Dlaczego? Głos w tej sprawie zabrał we wtorek w studiu Radia ZET szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Zbigniew Bogucki.

- Dlaczego prezydent Nawrocki nie przypiął sobie serduszka? Dlaczego nie dał niczego na licytację? - zapytał go wprost Bogdan Rymanowski.

Pan prezydent Nawrocki, zresztą podobnie i ja też robię, wspiera wiele różnych akcji. Natomiast trzeba powiedzieć, że oprócz osób zaangażowanych bardzo mocno i z potrzeby serca w tę akcję, sam Jerzy Owsiak jest postacią, która bardzo mocno weszła w politykę. Zresztą miałem z nim bezpośredni kontakt. Obiecywał mi, że polityki na Woodstocku nie będzie, a tylko za jego przyzwoleniem mogło się to odbyć
odpowiedział Zbigniew Bogucki

Jak dodał, wspomniane spotkania miały miejsce, gdy pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego i ustalał z Jerzym Owsiakiem szczegóły organizowanego przez niego festiwalu.

- Przychodził. Mówił, że oczywiście nie będzie polityki, że miłość, przyjaźń, muzyka, a była polityka. Na przykład artyści, którzy podburzają tłum do tego, żeby wykrzykiwać te ośmiogwiazdkowe hasła - to nie jest polityka? Na przykład warsztaty tylko z politykami z jednej strony sceny politycznej - to nie jest polityka? To jest taka inżynieria społeczna - punktował Zbigniew Bogucki.

    Szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego podkreślił jednak także pozytywny wpływ WOŚP-u, znów wytykając jednak przy okazji Jerzemu Owsiakowi wchodzenie w świat polityki.

    Jest coś w tym, co przynosi także jakąś korzyść. Ja nie mogę powiedzieć inaczej. Ale to, w jaki sposób zachowuje się szef Wielkiej Orkiestry, jest skrajnie polityczne. To trzeba jasno powiedzieć. Aczkolwiek wszyscy ludzie dobrego serca, którzy uznają, że trzeba tam wpłacić, podejmują własne decyzje
    powiedział

    Na zdjęciu były prezes PZPN Zbigniew Boniek oraz prezydent RP Karol Nawrocki
    Karol Nawrocki po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego po spotkaniu z Andrzejem Dudą
    Karol Nawrocki po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego po spotkaniu z Andrzejem Dudą Wojtek RadwanskiAFP
    Mężczyzna w kolorowej kurtce w okularach o czerwonych oprawkach, w tle samochód z kolorową grafiką; w rogu zdjęcia umieszczona wstawka przedstawiająca kamizelkę z naklejonymi czerwonymi serduszkami zawierającymi napis Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
    Jerzy Owsiak - założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyTomasz Jastrzebowski/REPORTER / Jan Graczynski/East NewsEast News
    Uśmiechnięty mężczyzna w czarnej czapce z daszkiem i ciepłej kurtce, stojący na tle rozmytego tłumu podczas zimowego wydarzenia sportowego; dookoła widać padający śnieg, a w tle widoczne są kolorowe banery i ubrani w odblaskowe kurtki ludzie.
    Prezydent RP - Karol NawrockiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
