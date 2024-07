Jednakże ku radości fanów, pojawiła się na ceremonii Trooping The Colour, co wlało nadzieje w serca jej sympatyków, że być może pojawi się także na trybunach wielkoszlemowego turnieju tenisowego - Wimbledonu. 42-latka pełni zaszczytną funkcję patronki All England Tennis and Croquet Club . Ponadto Kate co roku zasiada w loży królewskiej podczas prestiżowych rozgrywek, a pod koniec rywalizacji wręcza trofea zwycięzcom tej imprezy.

