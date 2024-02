Dyrektor TVP Sport zapewniał, że w prowadzonej przez niego redakcji nie ma co spodziewać się kadrowej rewolucji i nagłych ruchów. Sygnalizował, że spokojnie spać mogą m.in. Maciej Kurzajewski i Przemysław Babiarz. Wygląda na to, że nie rzucał słów na wiatr. Babiarz najpierw skomentował konkursy w skokach narciarskich, a teraz zapadła decyzja, by powierzyć mu dziennikarską obsługę następnego ważnego wydarzenia - lekkoatletycznych Halowych Mistrzostw Świata.