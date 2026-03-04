A jednak. Aryna Sabalenka i jej partner podjęli decyzję ws. ich związku

Anna Dymarczyk

Aryna Sabalenka może i nie zaczęła tego sezonu tak, jak sobie zaplanowała, czyli wygraną w Australian Open. Jednocześnie jednak po turnieju wielkoszlemowym postanowiła odpocząć nieco od tenisa. Na początku marca, tuż przed turniejem Indian Wells, doszło w jej życiu do niezwykle ważnego wydarzenia. Tenisistka od razu postanowiła pochwalić się tym przed całym światem. Miała ważny powód.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis razem, kobieta w stroju sportowym, mężczyzna w zielonej kurtce, wokół inni ludzie.
Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisCHARLY TRIBALLEAU AFP

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis zaczęli spotykać się na początku 2024 roku. Oboje mają za sobą inne związki - białoruska tenisistka umawiała się z hokeistą ze swojego kraju, Kanstancinem Kalcou, a biznesmen jest po rozwodzie, doczekał się też dziecka. Oboje wiele też przeszli - Sabalenka doświadczyła nagłej śmierci dwóch ważnych dla niej osób (ojca i byłego partnera), a Frangulis walczył ze złośliwym nowotworem trzustki.

Sabalenka nie mogła dłużej milczeć. Wielkie zmiany w jej teamie, oficjalnie ogłasza

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis podjęli decyzję

W ostatnim czasie Sabalenka i Frangulis mogli spędzić ze sobą nieco więcej czasu. Widać, że ich związek kwitnął, co pokazywali m.in. zdjęciami wrzucanymi na Instagram. Walentynki spędzili w ciekawych okolicznościach, co aktualna liderka rankingu starannie udokumentowała.

Po dłuższym czasie spędzonym w Miami na przygotowaniach i odpoczynku, Sabalenka i Frangulis mieli szansę na to, by poznać się jeszcze lepiej. Ich bardzo intensywny związek pełen jest zarówno bycia razem jak i osobno - Brazylijczyk dogląda własnego biznesu, a jego ukochana walczy w kolejnych tenisowych turniejach. Ostatnio mogli jednak przy sobie odetchnąć i podjąć niezwykle ważną decyzję.

Aryna Sabalenka się zaręczyła. Nagranie trafiło do sieci

"Ty i ja na zawsze. 3.3.2026" - brzmiał podpis do nagrania, które Sabalenka zamieściła w sieci. Przedstawiało ono moment zaręczyn słynnej tenisistki i brazylijskiego biznesmena. Białorusinka na pytanie ukochanego odpowiedziała "tak" i pewnie za jakiś czas będzie szykować już salę weselną.

Po latach przypomnieli to Świątek. Poszło o Kamila Stocha, wystarczyło kilka słów

Gratulacje parze postanowiła złożyć m.in. żona Novaka Djokovicia, Jelena, a także instagramowe profile WTA i Australian Open. Okazało się też, że wśród polskich sportowców nie brakuje osób, które też cieszą się ze szczęścia Sabalenki - serduszko pod wpisem pozostawiła polska młociarka, Malwina Kopron.

Sabalenka zupełnie się nie spodziewała

Tego dnia Sabalenka trenowała i wrzuciła nawet nagranie z jednego z treningów. Jak później przyznała w relacji na Instagramie, zupełnie nie spodziewała się, że jej już teraz narzeczony postanowi tego dnia jej się oświadczyć. Wskazała przy tym na swoją twarz i strój - zdaje się, że gdyby wiedziała, wyglądałaby zupełnie inaczej.

"Cóż, nie miałam oczywiście zielonego pojęcia, że to się dzisiaj wydarzy" - napisała, a potem zaczęła opowiadać. "Wszystko dobrze, kochani, wszystko się wydarzyło, ale spójrzcie, jak wyglądam" - mówiła. Miała też za złe członkini swojego teamu, która wszystko nagrywała. Mówiła jej, że gdyby dostała wcześniej jakąkolwiek informacje, to lepiej by się przygotowała na ten moment.

Młoda kobieta uśmiecha się, siedząc w towarzystwie innych osób przy stole w ciepłym, przytulnym otoczeniu z rośliną ozdobną i różowo oświetloną ścianą w tle.
Aryna Sabalenka się zaręczyła, ale nie była do końca zadowolonaInstagram/arynasabalenkaESP/Instagram

Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi
Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu ZabiANDREJ ISAKOVIC / AFPAFP
Kobieta w sportowym stroju siedzi na trybunach i trzyma worek z lodem na głowie, wokół niej widoczne są zamazane sylwetki widzów.
Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
