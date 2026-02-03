9 dolarów dziennie. Tak Rosja traktuje swoich bohaterów. "Nie wiem, co będzie jutro"

Aleksander Tichonow to były rosyjski biathlonista. Urodził się 2 stycznia 1947 roku we wsi Ujskoje w obwodzie czelabińskim. W swojej karierze święcił wielkie triumfy, został czterokrotnie mistrzem olimpijskim w sztafecie (1968-80), indywidualnie wywalczył jeszcze srebro. Ogrom medali przywoził także z mistrzostw świata - 11 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe.

Jego osiągnięcia otworzyły mu drzwi do bycia wiceprezesem Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU) oraz zapewniły wiele odznaczeń w swoim kraju.

79-latek nie wydaje się jednak być zadowolony z życia w kraju nad Wołgą. Kilka miesięcy temu w rozmowie z Borisem Korolowem ze Sport24 mocno narzekał na wysokość świadczenia, jakie dostaje od państwa.

Dzisiejsze emerytury są żałosne! Nie wiem, co będzie jutro. Obiecali, że tym, którzy skończą 80 lat, emerytury zostaną podwojone. Daj Boże, żebym tego dożył

80. urodziny będzie obchodził na początku 2027 roku.

Tichonow policzył emeryturę, kwota zwala z nóg. "Spróbujcie coś kupić w sklepie"

Głosy narzekania słychać z różnych stron. - Jestem patriotą, będę miał emeryturę. Obliczyłem, że wyniesie około 20 tysięcy rubli - mówił znany aktor Dmitrij Nagijew, wyśmiewając polityków. Duma Państwowa (parlament rosyjski) rzekomo miała odpowiedzieć mu słowami: "to po prostu nieprzyzwoite z jego strony. Powinien był milczeć".

Tichonow słyszał słowa aktora. - Mamy najbogatszy kraj na świecie, a mówimy o emeryturze w wysokości 20 tysięcy rubli. Nagijew ma stuprocentową rację! Kto mógłby go krytykować za te słowa? - powiedział.

- Idźcie do sklepu i spróbujcie coś kupić z taką emeryturą. W Dumie Państwowej nie próbowali żyć za 20 tysięcy? Niech najpierw spróbują, a potem krytykują. Wiem, jak żyją zwykli ludzie. Niech deputowani przejadą po kraju i zobaczą - zakończył.

20 tysięcy rubli to 927 złotych lub 259 dolarów. Po podzieleniu przez 30 dni miesiąca wychodzi więc ponad 8 dolarów dziennie (niespełna 31 zł).

Aleksander Tichonow odbierający nagrodę AA/ABACA East News

Aleksander Tichonow AA/ABACA East News

