77-letni miliarder i jego 27-letnia ukochana długo to ukrywali. A teraz taka nowina

Wojciechowski i Tuchlińska są szczęśliwi mimo różnicy wieku

Nie należy jednak zapominać o dość długim sportowym rozdziale w jego życiu, kiedy to był właścicielem Polonii Warszawa . W 2016 roku był też blisko objęcia funkcji prezesa PZPN , jednak ostatecznie fotel zyskał wówczas Zbigniew Boniek.

Jak się okazuje, sporo, a zwłaszcza ostatnio, dzieje się także w jego życiu prywatnym . Od kilku lat miliarder wiedzie szczęśliwe życie u boku młodszej o pięćdziesiąt lat Patrycji Tuchlińskiej . Początkowo ich związek budził wiele kontrowersji ze względu na różnicę wieku, teraz jednak już chyba każdy przywykł do tego, że są razem.

Tuchlińska urodziła. 77-letni Wojciechowski został po raz siódmy ojcem

To już drugie wspólne dziecko pary. Trzy lata temu przyszedł na świat ich synek August .

Póki co Patrycja Tuchlińska nie pokazała fotki córeczki na Instagramie, jednak biorąc pod uwagę, że od czasu do czasu zamieszcza zdjęcia starszego synka, to niewykluczone, że niebawem zobaczymy całą rodzinę w komplecie.