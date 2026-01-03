Partner merytoryczny: Eleven Sports

507 dni dzieli Kamila Stocha od wyjątkowej emerytury. Tyle będzie otrzymywał od państwa

Jakub Rzeźnicki

Kamil Stoch ogłosił już dawno temu, że sezon 2025/26 będzie jego ostatnim w jego bogatej i pełnej sukcesów karierze. Czterokrotny medalista olimpijski, chociaż w maju skończy 39 lat, niedługo zyska prawo do wyjątkowej emerytury, którą w Polsce pobiera zaledwie nieco pona 600 osób. Oto ile będzie otrzymywał od państwa i to do końca życia. Powód jest całkowicie jasny.

Sportowiec ubrany w czerwony kombinezon zimowy i czapkę, uśmiechnięty, trzyma narty na ramieniu na tle nocnego, ciemnego nieba. Na kurtce widoczne są logotypy sponsorów.
Kamil StochIMAGO/Eibner-Pressefoto/MemmlerNewspix.pl

Kacper Tomasiak i Kamil Stoch to na ten moment dwaj najlepiej punktujący w Pucharze Świata polscy skoczkowie w sezonie 2025/26. Podobnie wygląda to w przypadku klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni po zawodach w Oberstdorfie i Ga-Pa. Przewaga 18-letniego Tomasiaka nad Stochem jest jednak w tym przypadku jeszcze większa.

Bieżący sezon będzie ostatnim w długiej karierze Stocha, co ten zapowiedział już stosunkowo dawno temu. Zdecydowanie najważniejszą imprezą dla 38-latka będą zimowe igrzyska olimpijskie, które rozpoczną się 6 lutego. Niestety biorąc pod uwagę aktualną formę, Stoch nie jest typowany do medalu. Jego los w całości spoczywa jednak w jego rękach. Niespodzianka byłaby wielkim szczęściem zarówno dla niego, jak i kibiców.

    Kamil Stoch wkrótce zyska prawo do emerytury olimpijskiej

    Kamil Stoch to obok Adama Małysza zdecydowanie najbardziej utytułowany skoczek narciarski w historii Polski. W przeciwieństwie do aktualnego prezesa PZN udało mu się sięgnąć po złoto igrzysk olimpijskich. I to nie raz.

    Zawodnik z Zakopanego może pochwalić się aż trzema złotymi krążkami najważniejszej imprezy - w Soczi dwukrotnie wygrywał, na skoczni normalnej i dużej, a cztery lata później powtórzył sukces na dużej skoczni w Pjongczangu. Na tamtych igrzyskach sięgnął także po brąz w "drużynówce".

    To właśnie za sprawą medali wywalczonych na igrzyskach olimpijskich zyskał prawo do wyjątkowej emerytury. Będzie ją mógł pobierać za 507 dni, kiedy skończy 40. urodziny.

    Emerytura olimpijska, bo właśnie o niej mowa to wyjątkowe świadczenie przyznawane przez państwo sportowcom, którzy zdobyli medal igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, reprezentując Polskę. Od 2022 roku ubiegać się o nią mogą także trenerzy, których podopieczni zdobyli medal. Warunkiem jest ukończenie 40. roku życia i zakończenie kariery sportowej, a także mieszkanie w ojczyźnie, lub kraju Unii Europejskiej.

    100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

    Skoki narciarskie. Tyle od państwa będzie otrzymywał do końca życia Stoch

    Ile wynosi emerytura olimpijska, którą będzie niedługo mógł pobierać Kamil Stoch? Wysokość świadczenia jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez GUS. W 2026 roku w związku z decyzją rządu Donalda Tuska wzrośnie ona do kwoty 5 tys. 116 zł i 99 gr miesięcznie.

    Emeryturę olimpijską przyznaje i wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma charakter dożywotni i stanowi formę uznania dla zasług w sporcie. Tak więc Kamil Stoch po zakończeniu kariery i ukończeniu 40. roku życia będzie mógł liczyć na regularne przelewy od państwa. Do końca życia.

    Uśmiechnięty skoczek narciarski w stroju startowym i kasku z numerem 10 pokazuje gest zaciśniętej pięści, stojąc na tle reklam sponsorskich.
    Kamil StochTomasz MarkowskiNewspix.pl
    Kamil Stoch
    Kamil StochTomasz MarkowskiNewspix.pl

