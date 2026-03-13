Polska piłka nożna zna kilka przypadków miliarderów, którzy w pewnym momencie swojego życia postanowili zaangażować się w piłkę nożną. Cały czas w pamięci kibiców pozostaje zarządzanie Wisłą Kraków przez Bogusława Cupiała, który przez długie lata dążył do spełnienia swojego marzenia i doprowadzenia "Białej Gwiazdy" do Ligi Mistrzów. Po drugiej stronie Błoń ogrom czasu i pieniędzy w Cracovię zainwestował Janusz Filipiak. Bardzo barwną postacią był również Józef Wojciechowski, kierujący przed laty Polonią Warszawa.

W połowie 2020 roku podobnym tropem postanowił pójść znany polski biznesmen Zbigniew Jarubas. Jego wybór padł na Motor Lublin, klub ze swojego rodzinnego miasta. Jakubas początkowo był "tylko" większościowym udziałowcem, lecz od 2023 sprawuję również funkcję prezesa klubu.

Motor pod wodzą Jakubasa przebył drogę z trzeciego poziomu do Ekstraklasy. Jakubasowi zajęło to cztery lata, o rok mniej niż sam zakładał w rozmowie z mediami. Właściciel Motoru dzisiaj nie ukrywa, że jego głównym celem jest gra w europejskich pucharach, co w przypadku Motoru byłoby historycznym wydarzeniem.

Właściciel Motoru Lublin jednym z najbogatszych Polaków. Na tym dorobił się miliardów złotych

Jakubas stosunkowo szybko stał się znaczącą postacią w piłkarskim środowisku w naszym kraju. Nie oznacza to jednak, że biznesmen przed przejęciem Motoru był w swoim środowisku postacią anonimową. Pochodzący z Lublina Jakubas na poważnie w świat wielkiego biznesu wszedł w momencie przemian ustrojowych w naszym kraju. Stał na czele założonej w 1989 roku Grupy Kapitałowej Multico, w której rękach znajdowało się kilka dużych tytułów prasowych.

W kolejnych latach Jakubas dał się poznać również z działalności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Właściciel Motoru był również prezesem Polskiej Rady Biznesu. W ślad za sukcesami biznesowymi poszły również liczne wyróżnienia. Do jednego z nich z pewnością zalicza się obecność na liście najbogatszych Polaków zestawianej każdego roku przez "Forbes".

Ostatnio opublikowane zestawienie obwieściło przełom w dotychczasowej działalności Jakubasa. Prezes piłkarskiego Motoru Lublin w porównaniu z poprzednim rokiem zanotował awans z 26. miejsca na 13. lokatę. Jego majątek wyceniany przez "Forbesa" zwiększył się dynamicznie - z 2,5 miliarda złotych w 2025 roku do ponad 5,9 miliardów deklarowanych w tegorocznym zestawieniu.

Jakubas na liście 100 najbogatszych Polaków "Forbesa" wyprzedził m.in. Rafała Brzoskę, powiązanego od lat z firmą InPost. Co jednak dokładnie składa się na tak potężny majątek, jakim dysponuje Zbigniew Jakubas? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła sama redakcja "Forbesa". Uwaga Jakubasa koncentruje się w dużej mierze na trzech gałęziach, jednak tylko jedna z nich jest motorem napędowym działalności prezesa Motoru.

- Jest globalnym graczem na rynku bicia monet (kontrakty w Zambii, Tanzanii, Gwatemali). Drugim jego biznesem jest deweloperka (Bulwary Praskie, biurowiec Mennica Legacy Tower). Ale spektakularny powrót do Top 15 zawdzięcza przede wszystkim biznesowi kolejowemu i Newagowi: w ciągu dwóch lat wycena spółki wzrosła czterokrotnie, głównie za sprawą zapełnionego portfela zamówień do 2030 r. - opisano na łamach "Forbesa".

Wyżej od Jakubasa notowany jest m.in. wspomniany już wyżej były właściciel Wisły Kraków Bogusław Cupiał (10. pozycja i 7,55 mld złotych). Pierwsze miejsce zajmuję z kolei Michał Sołowow (27,65 mld złotych), który przez lata dał się poznać jako entuzjasta rajdów samochodowych.

Zbigniew Jakubas Wojciech Szubartowski / PressFocus / Newspix.pl

Zbigniew Jakubas i Rafał Brzoska, 07.07.2025 r. Andrzej Iwanczuk East News

Piłkarze Motoru Lublin celebrujący gola w meczu z Pogonią Szczecin Grzegorz Wajda East News

