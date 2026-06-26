W pierwszej połowie XXI wieku polscy piłkarze coraz śmielej zaczynali poczynać sobie w zagranicznych klubach. Wówczas siłą byli polscy bramkarze, w kontekście których najprędzej mogliśmy oczekiwać sukcesów. Największy sukces zdecydowanie odniósł Jerzy Dudek, który wraz z Liverpoolem sięgnął w 2005 roku po Ligę Mistrzów.

Swoje kariery z sukcesami rozwijali również Łukasz Fabiański w Arsenalu, a także Artur Boruc strzegący bramki szkockiego Celtiku. Bohaterem jednej z bardziej nieoczywistych karier był jednak Tomasz Kuszczak. Pochodzący z Krosna Odrzańskiego bramkarz w młodym wieku wyjechał do Niemiec, gdzie jako piłkarz Herthy Berlin przepadł.

Przełom przyniósł transfer do Anglii. Polak znakomicie pokazał się jako zawodnik West Bromwich Albion, robiąc z miejsca furorę w całej Premier League. To ostatecznie dało mu możliwość transferu do Manchesteru United, czym postawił swoje życie i karierę sportową w zupełnie innym miejscu.

Tomasz Kuszczak podczas kariery zarobił krocie. Teraz odnosi sukcesy w biznesie

Kuszczak zawodnikiem "Czerwonych Diabłów" był przez kolejne przez sześć lat. Polak nigdy na stałe nie przebił się do wyjściowego składu drużyny, lecz jako zmiennik świętował z nią szereg sukcesów. Do najważniejszych należy z pewnością wygrana Liga Mistrzów w 2008 roku, a także Klubowe Mistrzostwo Świata oraz cztery mistrzostwa Anglii.

Kuszczak po odejściu z Manchesteru pozostał w Anglii przez jeszcze wiele lat. Na poziomie Championship reprezentował barwy Watfordu, Brighton & Hove Albion, Wolverhampton oraz Birmingham FC, gdzie w 2019 roku ostatecznie zakończył karierę.

Cztery lata później kibicom przypomniał o sobie, zostając trenerem bramkarzy w reprezentacji Polski prowadzonej przez Michała Probierza. Ten epizod trwał jednak tylko od września do marca następnego roku.

Kuszczak po rozstaniu ze sportem na poważnie wszedł w świat biznesu. Pierwsze inwestycje, takie jak m.in. otwarcie restauracji sushi, poczynił jeszcze za czasów zawodowej gry w piłkę. W inwestowaniu pomógł mu pokaźny majątek zgromadzony przez lata kariery. Szacuje się, że jako zawodowy piłkarz miał zarobić nawet 80 milionów złotych.

Jednym z najbardziej prężnych biznesów Kuszczaka było wybudowane w 2021 roku w Gdyni luksusowe osiedle. Na kompleks składa się 38 apartamentów znajdujących się blisko morza. - 12 lat temu kupiłem pod Gdynią ziemię. Osiedle, które teraz powstaje, stawiam właśnie tam, w okolicach Trójmiasta. Nie będzie za duże, ale myślę, że bardzo atrakcyjne. Z pięknym widokiem na morze - opowiadał Kuszczak na łamach "Przeglądu Sportowego".

Kuszczak dzisiaj może posłużyć młodszym kolegom za przykład tego, jak rozsądnie można zainwestować ogromne pieniądze, jakie aktualnie piłkarze mają szanse zarobić - już nie tylko poza Polską, a nawet w Ekstraklasie wypłaty momentami powodują prawdziwy zawrót głowy.

Tomasz Kuszczak (po lewej) MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORT Newspix.pl

Tomasz Kuszczak SOPA Images Getty Images

Tomasz Kuszczak w barwach Manchesteru United JOHN MACDOUGALL / AFP AFP





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