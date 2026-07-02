330 razy mniej. Oto zarobki Wacha i Fury'ego. Nawet Kliczko nie pomógł

Jesienią tego roku Tysona Fury'ego czeka prestiżowe starcie z Anthonym Joshuą. Było już jasne od dłuższego czasu, że zanim dojdzie do tego starcia, Brytyjczyk będzie chciał latem rozgrzać się ze znacznie niżej notowanym rywalem.

Chyba jednak nikt, nawet najwięksi sympatycy polskiego boksu, nie spodziewali się jednak tego, że wybór padnie na pięściarza znad Wisły. Tymczasem we wtorek tysiące fanów przeżyło szok, gdy do sieci trafił oficjalny komunikat, że najbliższym rywalem Tysona Fury'ego będzie... Mariusz Wach.

Informacje szybko potwierdziły największe sportowe serwisy, między innymi Sky Sports, BBC, czy prestiżowy bokserski "The Ring". Walkę zaplanowano na piątek 24 lipca w Tajlandii. "Król Cyganów" przebywa w tym kraju już od dłuższego czasu, gdzie przygotowuje się do jesiennego starcia z Joshuą. W kwietniu stoczył pojedynek z Arslanbekiem Makhmudovem i wygrał po jednogłośnej decyzji sędziów.

Czy tak samo będzie z Wachem? O tym przekonamy się za niespełna miesiąc. Nie ulega jednak wątpliwości, że zdecydowanym faworytem starcia będzie Brytyjczyk i każdy inny wynik niż jego jednogłośne zwycięstwo, zostanie okrzyknięty jako sensacja. Tak naprawdę dla Mariusza Wacha sukcesem będzie już przetrwanie całego pojedynku, bez nokautu.

Potężna różnica w majątku. Nawet Kliczko nie pomógł

Przepaść między pięściarzami jest nie tylko w ringu. Ogromna różnica dzieli obu sportowców także w ich zarobkach. W czasie całej swojej kariery Wach zarobił około 6 milionów złotych. Największą gażę otrzymał w 2012 roku za walkę we Wrocławiu z Władimirem Kliczko. Było to około 2,6 mln złotych.

Na tle Fury'ego wygląda to jednak bardzo blado. W czasie całej swojej kariery Brytyjczyk zarobił około 2 miliardy złotych. To 330 razy więcej niż Polak. Tylko za hitową walkę z Usykiem w 2024 roku Fury otrzymał blisko 100 mln dolarów.

Pieniądze jednak nie walczą i wszystko rozstrzygnie się w ringu. Do lipcowego starcia z Furym Wach podejdzie z bilansem 39-13 w boksie zawodowym, Co ciekawe ostatni raz Polak walczył we freak figtach. Na Prime MMA 16 (26 kwietnia) rywalizował z trzema przeciwnikami jednocześnie. Najpierw znokautował Bartosza "Norasa" Iwanowskiego, a następnie przegrał decyzją sędziów z Damianem Tańculą i Olafem "Farrleyem" Kasprzykiem.

Tyson Fury WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP AFP





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