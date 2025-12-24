Loteria de Navidad to jedna z najstarszych loterii na świecie, nie przerwano jej organizacji nawet podczas wojny domowej. Pierwsze losowanie odbyło się 18 grudnia 1812 roku w Kadyksie. Obecna nazwa weszła w życie 80 lat później.

Ta gra liczbowa posiada ściśle określoną strukturę, która czyni ją wyjątkową i nadaje społecznego efektu całemu przedsięwzięciu. Podstawową jednostką jest "billete", czyli pełny los danego numeru (od 00000 do 99000). Kosztuje aż 200 euro i raczej mało kto decyduje się na jego zakup. Dzieli się też on jednak na 10 równych części zwanych "décimos". Za nie płaci się 20 euro i są typowym wyborem ogromnej większości grających. "Decimo" uprawnia do wygrania 10% wartości danego numeru.

Główną nagrodą jest "El Gordo", czyli tzw. "Grubas". Pełny bilet przynosi wtedy każdemu posiadaczowi 4 miliony euro, a "decimo", jak łatwo policzyć - 400 tys. Niektórzy wolą grać za jeszcze mniejszą stawkę niż 20 euro - wtedy za każde jedno wydane dostaje się 20 tys.

Każdy numer drukowany jest w wielu identycznych egzemplarzach zwanych seriami (w tym roku było ich 198), co oznacza, że maksymalnie istnieje 1 980 "décimos" każdego numeru. Taka konstrukcja pozwala na masowy udział w grze, dzielenie wygranych pomiędzy wielu graczy oraz zachowanie stałej, z góry określonej puli nagród.

Ceremonia losowania trwa aż cztery godziny, więc nie może w programie mieć tylko wylosowania cyfr do "El Gordo". Uczniowie madryckiej szkoły San Ildefonso losują też numery na nagrody drugiego, trzeciego, czwartego i piątego stopnia (odpowiednio 125, 50, 20 i 6 tys. za "decimo"), a także mnóstwa pomniejszych nagród (100 euro za "decimo"). Według szacunków teoretycznie aż ponad 2,3 mln osób wygrywa. Bierze się to chociażby z tego, że wytypowanie poprawnie ostatniej, piątej cyfry z "El Gordo" uprawnia do zgarnięcia 20 euro, czyli niejako zwrotu kosztu zakupu "decimo". Nietrudno zgadnąć, że celnie trafia ok. 10 proc. graczy.

Szanse na trafienie "El Gordo" to oczywiście 1:100000, czyli 0,00001 proc. Dziennik "As" podawałł ostatnio, że dwa razy bardziej prawdopodobne jest dożycie 110. urodzin.

"Pospolite ruszenie" Hiszpanów do kiosków robi ogromne wrażenie. Według danych Uniwersytetu Karola III w Madrycie i fundacji CODERE udział w nim w 2017 roku wzięło aż 75,9 proc. dorosłych obywateli tego kraju.

Loteria de Navidad 2025, pracownicy kolektury w La Baneza. Padło "El Gordo"

Loteria de Navidad interesuje cały kraj. O tym piszą nawet media sportowe

"Nasze społeczeństwo uczestniczy w tym losowaniu poprzez indywidualne zakupy, dzielenie się 'decimos' z rodzinami i przyjaciółmi, a także poprzez masową sprzedaż losów przez stowarzyszenia i kluby" - czytamy na stronie internetowej Uniwersytetu. Tutaj dochodzimy do ważnego aspektu tej zabawy - poczucia przynależności do danej grupy czy instytucji. Standardem jest, że dana firma, miejscowość czy klub podaje między sobą albo publicznie numer, który wszyscy zainteresowani wybiorą. Jeśli trafi się poprawnie w którąś z nagród, to euforia wtedy jest zbiorowa, a nie indywidualna. FC Barcelona co roku wskazuje kibicom sugestię wyboru numeru - tym razem było to 93980.

Oczywiście - jak to u Hiszpanów - na decyzję o wybranym numerze wpływa symbolika, przesądność. W 2020 r. w dwa dni wyprzedano nr 14320, nawiązujący do 14 marca 2020 i zarządzonemu w tym dniu pierwszemu pandemicznemu lockdownowi. Szybko wtedy zszedł też numer 25110 (25 października zmarł Diego Maradona, grający na boisku z numerem dziesiątym). - Nasze linie telefoniczne są zablokowane przez ludzi proszących o ten sam numer - mówiła właścicielka biura loterii La Fortuna w Sant Pere i Sant Pau (region Tarragona).

Doskonale uczucie szału radości znają mieszkańcy 250-osobowego Sodeto. Złotym numerem było 58268, a na taki właśnie zmówiła się cała miejscowość, prawdopodobnie stało za tym koło gospodyń. To wręcz niewiarygodna historia - ludność wsi wzbogaciła się łącznie o ok. 120 milionów euro. Na ulicach wybuchła fiesta, świętowano w każdym gospodarstwie domowym. Nagrywał to swoją kamerą Costis Mitsotakis, czyli… jedyny, który nie kupił losu. Swój dom ma położony nieco dalej od innych i nie dotarła do niego wiadomość o zbiorowej grze. Tym samym kwotą od 100 tys. do 400 tys. euro wzbogacili się wszyscy oprócz niego. Oczywiście mowa o osobach dorosłych, niepełnoletni nie mogą grać.

Dla mnie jako Greka ta loteria nie jest tak ważna jak dla Hiszpanów. Kolega zadzwonił do mnie z pociągu i powiedział, że nazwisko Sodeto często pada w radiu. Byłoby mi przykro, gdybym miał zamiar kupić los na loterię, ale nigdy nawet nie przyszło mi to do głowy. Byłbym zły, gdybym nie kupił akcji z powodu braku czasu, ale tak się nie stało.

- Miałem szczęście być pierwszą osobą, która sfilmowała tę eksplozję radości. Kiedy sąsiedzi zdali sobie sprawę, co się stało, że rzeczywiście wygrali tyle milionów, zapanował chaos, ludzie tańczyli, krzyczeli - opowiadał.

Mitsotakis przyznał trzy tygodnie temu w wywiadzie dla ABC, że jego zdaniem ludzie w miejscowości są tacy sami jak wcześniej, tylko szczęśliwsi. Wykorzystali przypływ gotówki na remonty domów i spłaty kredytów, unikając luksusów.

•Gdybyś tu dzisiaj przyszedł i nie wiedział, że jest inaczej, niczego byś nie zauważył. Nie lubię myśleć o życiu w kategoriach finansowych i kocham to, co robię, to jak moje hobby, kręcenie filmów sprawia mi przyjemność - powiedział Grek, który jest właścicielem firmy Bold Bald produkującej filmy dokumentalne.

Korki od szampana strzelały też w klubach sportowych. W 2024 r. amatorskie koszykarskie CD Distrito Olimpico z madryckiej dawnej dzielnicy robotniczej trafiło numer "El Gordo". Posłuchało ich 5387 osób, wygrali łącznie około 360 milionów euro (kwota już po opodatkowaniu).

U nas zawodnicy nie otrzymują wynagrodzenia, ale może teraz uda nam się podpisać kontrakt z LeBronem Jamesem, nawet jeśli będzie to tylko rozgrywka przez jedną kwartę

Wygrywały też bardziej znane kluby - chociażby Sporting Gijón w 1988 roku. Według anegdoty los kupili wtedy wszyscy piłkarze w szatni oprócz… jednego. Pechowcem był Irlandczyk Kevin Moran, który nie utrzymywał bliskich relacji z kolegami. Zwycięski był numer 21583. Zawodnicy i kibice zgarnęli łącznie kilkadziesiąt milionów euro.

Szczęście uśmiechnęło się również do malutkiego Velez-Rubio CF (prowincja Almerii), które w 2002 r. rozprowadziło w swoich okolicach decimos z aż 80 serii. Do mieszkańców z okolic, w tym działaczy klubu trafiło ok. 160 mln euro. Prezesowi Diego Garcii podobno marzyło się zbudowanie wielkiego zespołu, ale niedługo później zrezygnował z funkcji, a na czele nowego zarządu stanął Jose Huertas. Postawił na ofensywę transferową, ale strategia ani nie dała sukcesów sportowych, ani zysków. Wręcz przeciwnie - obecnie klub ma 220 tys. euro długu.

To tylko pokazuje, że pieniądze nie zawsze dają szczęście. Każdy z ponad 20 milionów grających chciałby jednak to sprawdzić.

W puli tegorocznej Loteria de Navidad było aż 2,772 miliarda euro, czyli 70 mln więcej niż dwanaście miesięcy temu. "El Gordo" padło w poniedziałek pod numerem 79432. Wyniki losowania pojawiły się na czołówkach najważniejszych serwisów, także sportowych. Poniżej zrzuty ekranu z "Marki" i "Asa".

Marca.com

As.com

Już padają pierwsze informacje o zwycięzcach. Nie brakuje sportowego akcentu - w gminie La Bañeza (prowincja León) sprzedano 117 zwycięskich losów, wiele z nich do osób związanych z La Bañeza FC.

•To niesamowite, coś, o czym można by pomyśleć, że nigdy się nie zdarzy, a w tym roku mieliśmy szczęście. Zawsze chodzę na każdy mecz i nie miałem kupionego losu, ale na ostatnim meczu jeden z zawodników dał mi jeden. Nadal nie wiem, co zrobimy z pieniędzmi. Mamy z żoną dwie córki i najpierw chcielibyśmy zasięgnąć jakiejś rady - powiedział "Asowi" kibic Javier.

Loteria de Navidad 2025, jedni ze zwycięzców nagrody trzeciego stopnia

Piłkarz i trener młodzieżówki wspomnianego piątoligowego klubu, 20-letni Bryan Justel właśnie wzbogacił się o niemal 2,3 mln euro. Cała drużyna świętowała na swoim stadionie La Llanera. To będzie zastrzyk motywacji w walce o awans na czwarty poziom rozgrywkowy.

•Podzieliłem losy między rodziców, wujków i kilku przyjaciół. To wydarzenie, które zdarza się raz w życiu. Nikt z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, Nie wiemy, co zrobić z pieniędzmi

Tak właśnie wygląda coroczna hiszpańska fabryka marzeń. Cristiano Ronaldo często powtarza, że w życiu warto marzyć, bo to nic nie kosztuje. W przypadku tej loterii nawet niewielka opłata może być przepustką do fortuny i spełnienia pragnień. Mamy grudzień, ale Loteria de Navidad już niebawem znowu o sobie przypomni. Gdy w lipcu zostanie otwarta nowa edycja, przed kioskami znowu ustawią się długie kolejki. Wiele społeczności znowu się zjednoczy w wyborze numeru, zgodnie z hasłem z tła poniższego zdjęcia: "losowanie, które nas łączy".

Tomasz Chabiniak

Loteria de Navidad, losowanie - 22.12.2025 r.