19-latka zachwyca w Top Model. Jej brat to piłkarz znanego klubu

Siostra Alberta Posiadały robi furorę w "Top Model". 19-latka ma szansę na zwycięstwo w programie

"Ma 19 lat. Pochodzi z Siedlec. Jest tegoroczną maturzystką. Miłość do modelingu zaszczepiła w niej babcia, która jako nastolatka brała udział w pokazie mody. Przekazała wnuczce swoją pasję. (...) Wzrost był problemem dla Ady w wieku dorastania, ale nabrała pewności siebie i zamieniła to w dużą zaletę. Ada brała udział w konkursie Miss Mazowsza 2022. Występowała jako modelka na targach ślubnych i makijażu. W przyszłości chciałaby pracować w szkole, do której uczniowie chętnie by przychodzili ze względu na ciekawy program edukacyjny i indywidualne podejście do ucznia" - tak Adrianna Posiadała przedstawiona została widzom "Top Model" na stronie programu rozrywkowego emitowanego na antenie TVN.