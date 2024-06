17-letnia Polka o krok od wyjazdu na igrzyska. Sport to nie jedyne jej hobby

Anastazja Kuś sprawiła niemałą sensację, awansując do finału mistrzostw Polski w biegu na 400 metrów i pobijając przy okazji rekord kraju do lat 18 na tym dystansie. Jak się okazuje, siedemnastoletnia biegaczka na co dzień interesuje się nie tylko sportem, a swoimi pasjami dzieli się z internautami w mediach społecznościowych, gdzie jej poczynania obserwują już setki tysięcy fanów.