16 tys. podatku do zapłaty. Olimpijka wściekła na PKOl. Jest reakcja

Program "Mamy Olimpijki" miał zachęcać sportsmenki do zachodzenia w ciążę. Jeśli urodziły dziecko między 1 stycznia 2024 r. a 31 grudnia 2028 r., miały otrzymać od PKOl 50 tys. zł w tokenach od sponsora, czyli Zondacrypto. W grupie zawodniczek, które miały skorzystać z programu znalazły się m.in. Malwina Kopron, Adrianna Sułek-Schubert, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Aleksandra Jarecka czy Julia Walczyk-Klimaszyk.

Julia Walczyk-Klimaszyk nie otrzymała nic od PKOl?

"Wydaje mi się, że program Mamy Olimpijki miał na celu po prostu ocieplenie wizerunku firmy Zondacrypto za pomocą matek sportowców (...) Na ten moment ani nie otrzymałam pieniędzy i musiałam zapłacić 16 tys. podatku" - mówiła w rozmowie z Radiem ZET Julia Walczyk-Klimaszyk, polska florecistka i olimpijka z Paryża.

Jak twierdziła, nikt nie odezwał się do niej w tej sprawie i nawet mimo jej wielu telefonów, problem nie został i tak rozwiązany, a sama sportsmenka miała zostać pominięta przy wypłacie środków. Miała prosić radcę prawnego wskazanego przez PKOl, by zajęto się chociaż sprawą zapłacenia podatku.

"Próbowaliśmy wypłacić pieniądze na konto, ale żeby to zrobić, trzeba było wpłacić jakieś środki na konto Zondacrypto w celu potwierdzenia. Już zaksięgowanie tego przelewu trwało długo i były z tym problemy. Kiedy już udało się zlecić wypłatę, żadne środki nie przyszły" - tłumaczyła.

"Planowałam przeznaczyć te środki na opłacenie przelotów i pobytu osoby do opieki nad dzieckiem oraz mojego dziecka podczas zawodów i zgrupowań, bo takiej pomocy nie udziela Polski Związek Szermierczy. Teraz mamy najważniejszy moment sezonu, zaczynają się imprezy mistrzowskie i te środki muszę wyłożyć z własnych oszczędności" - mówiła zawodniczka.

PKOl odpowiada Walczyk-Klimaszyk

Dziennikarze "Faktu" skontaktowali się z PKOl w tej sprawie. Według odpowiedzi związku, tokeny miały wpłynąć na konto florecistki jeszcze w grudniu, a sam komitet zaoferował zapłatę należnego podatku.

"PKOl natychmiast po otrzymaniu od pani Julii informacji, że sponsor nie wywiązał się z płatności, czyli nie mogła spieniężyć tokenów, które otrzymała na konto, pokrył wartość podatku dochodowego za świadczenie (...) Po przelaniu środków olimpijka telefonicznie poinformowała PKOl, że jest w drugim progu podatkowym. Została poproszona o przesłanie dokumentu potwierdzającego wejście w drugi próg. Do dziś takiego nie przesłała" - przekazała rzeczniczka PKOl, Katarzyna Kochaniak-Roman.

"Dodam tylko, że tokeny pani Julia otrzymała w grudniu. Wszystkie mamy-olimpijki w tamtym okresie bez problemu zrealizowały dyspozycje wypłat" - dodała na koniec rozmowy z "Faktem".

Julia Walczyk-Klimaszyk (tyłem) AFP

Radosław Piesiewicz





