1486 dni dzieli Dawida Kubackiego od wyjątkowej emerytury. Tyle będzie otrzymywał od państwa

Jakub Rzeźnicki

W przeciwieństwie do Kamila Stocha, Dawid Kubacki nie ogłosił jeszcze planów końca kariery. Wyniki z sezonu 2025/26, a także zaawansowany wiek skoczka każą jednak sądzić, że koniec pewnej epoki jest już bardzo bliski. 12 marca Kubacki skończy 36 lat, a zawodnik coraz mocniej odczuwa już trudy przygotowań i rywalizacji w Pucharze Świata. Niedługo zyska on prawo do pobierania wyjątkowej emerytury, na którą w Polsce liczyć może nieco ponad 600 osób. Dlaczego?

Skoczek narciarski w kombinezonie i kasku stoi na skoczni, trzymając narty, unosi rękę w geście pozdrowienia, w tle widoczni są operatorzy kamer i rozmyte elementy trybun.
Dawid KubackiEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl

Zaledwie 54 punkty w 14 występach w konkursach Pucharu Świata w tym sezonie uzbierał Dawid Kubacki. Sezon 2025/26 jest w wykonaniu dwukrotnego medalisty olimpijskiego jest niemal kalką poprzedniego. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o rychłym zakończeniu kariery przez 35-latka.

Koniec kariery Kubackiego coraz bliższy? Dołek trwa już od wielu lat

Kamil Stoch już jakiś czas temu ogłosił, że sezon olimpijski będzie ostatnim w jego karierze. Mówi się, że na ten sam ruch może zdecydować się również 39-letni już Piotr Żyła. Podobny scenariusz niektórzy eksperci i komentatorzy wieszczą w przypadku Kubackiego.

Zawodnik Wisły Zakopane jest co prawda młodszy od kolegów z kadry, jednak ostatnie sukcesy świętował w sezonie 2022/23. A metryki nie da się oszukać. Chociaż nie udało mu się, tak jak Stochowi, sięgnąć po złoty medal olimpijski, z najważniejszej imprezy 4-lecia przywiózł dwa cenne krążki.

    W 2018 roku w zawodach drużynowych Kubacki wywalczył z innymi "Biało-Czerwonymi" brązowy medal igrzysk. Sukces powtórzył cztery lata później, tyle że już indywidualnie. Na skoczni normalnej w Pekinie Polak był trzeci, za Manuelem Fettnerem i Ryoyu Kobayashim.

    Tak będzie wyglądał skład reprezentacji Polski na ZIO 2026. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Dawid Kubacki wkrótce zyska prawo do wyjątkowej emerytury. Tyle będzie otrzymywał

    12 marca Kubacki skończy 36 lat, a to oznacza, że za nieco ponad cztery lata zyska prawo do wyjątkowego świadczenia. Mowa o emeryturze olimpijskiej, jaka przysługiwać będzie także niedługo jemu starszemu koledze z kadry - Kamilowi Stochowi.

    Emerytura olimpijska to wyjątkowe świadczenie przyznawane przez państwo sportowcom, którzy sięgnęli po medal igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, reprezentując Polskę. Od 2022 roku ubiegać się o nią mogą także trenerzy, których podopieczni zdobyli medal. Jakie są warunki? Ukończenie 40. roku życia i zakończenie kariery sportowej, a także mieszkanie w ojczyźnie, lub kraju Unii Europejskiej.

    Burza po tym, jak Maciusiak potraktował Kota. Potężna szpila w trenera

    Ile wynosi takie świadczenie? Od stycznia 2026 r. wysokość emerytury olimpijskiej wzrośnie do 5 tys. 116 zł i 99 gr miesięcznie. To efekt podniesienia kwoty bazowej w budżetówce. Tyle właśnie państwo będzie płacić Dawidowi Kubackiemu i to do końca życia. 

    Emeryturę olimpijską przyznaje i wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma ona bowiem charakter dożywotni i stanowi formę uznania dla zasług dla polskiego sportu. A takowe należy się dwukrotnemu mistrzowi świata, dwukrotneu brązowemu medaliście igrzysk olimpijskich i triumfatorowi Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2019/20.

    Sportowiec w czerwonej kurtce z widocznymi logotypami sponsorów trzyma narty na ramieniu, zimowa sceneria i śnieg w tle.
    Zawodnik w locie podczas skoku narciarskiego, ubrany w biały kombinezon z pomarańczową kamizelką, nad nim widoczna kamera na dronie, w tle ciemne drzewa.
    Zawodniczka skoków narciarskich w strojach sportowych i kasku, trzymająca narty podczas zawodów, na tle banerów reklamowych i fragmentu skoczni.
