Zaledwie 54 punkty w 14 występach w konkursach Pucharu Świata w tym sezonie uzbierał Dawid Kubacki. Sezon 2025/26 jest w wykonaniu dwukrotnego medalisty olimpijskiego jest niemal kalką poprzedniego. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o rychłym zakończeniu kariery przez 35-latka.

Koniec kariery Kubackiego coraz bliższy? Dołek trwa już od wielu lat

Kamil Stoch już jakiś czas temu ogłosił, że sezon olimpijski będzie ostatnim w jego karierze. Mówi się, że na ten sam ruch może zdecydować się również 39-letni już Piotr Żyła. Podobny scenariusz niektórzy eksperci i komentatorzy wieszczą w przypadku Kubackiego.

Zawodnik Wisły Zakopane jest co prawda młodszy od kolegów z kadry, jednak ostatnie sukcesy świętował w sezonie 2022/23. A metryki nie da się oszukać. Chociaż nie udało mu się, tak jak Stochowi, sięgnąć po złoty medal olimpijski, z najważniejszej imprezy 4-lecia przywiózł dwa cenne krążki.

W 2018 roku w zawodach drużynowych Kubacki wywalczył z innymi "Biało-Czerwonymi" brązowy medal igrzysk. Sukces powtórzył cztery lata później, tyle że już indywidualnie. Na skoczni normalnej w Pekinie Polak był trzeci, za Manuelem Fettnerem i Ryoyu Kobayashim.

Dawid Kubacki wkrótce zyska prawo do wyjątkowej emerytury. Tyle będzie otrzymywał

12 marca Kubacki skończy 36 lat, a to oznacza, że za nieco ponad cztery lata zyska prawo do wyjątkowego świadczenia. Mowa o emeryturze olimpijskiej, jaka przysługiwać będzie także niedługo jemu starszemu koledze z kadry - Kamilowi Stochowi.

Emerytura olimpijska to wyjątkowe świadczenie przyznawane przez państwo sportowcom, którzy sięgnęli po medal igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, reprezentując Polskę. Od 2022 roku ubiegać się o nią mogą także trenerzy, których podopieczni zdobyli medal. Jakie są warunki? Ukończenie 40. roku życia i zakończenie kariery sportowej, a także mieszkanie w ojczyźnie, lub kraju Unii Europejskiej.

Ile wynosi takie świadczenie? Od stycznia 2026 r. wysokość emerytury olimpijskiej wzrośnie do 5 tys. 116 zł i 99 gr miesięcznie. To efekt podniesienia kwoty bazowej w budżetówce. Tyle właśnie państwo będzie płacić Dawidowi Kubackiemu i to do końca życia.

Emeryturę olimpijską przyznaje i wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma ona bowiem charakter dożywotni i stanowi formę uznania dla zasług dla polskiego sportu. A takowe należy się dwukrotnemu mistrzowi świata, dwukrotneu brązowemu medaliście igrzysk olimpijskich i triumfatorowi Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2019/20.

