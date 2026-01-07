11-latek ruszył do Nawrockiego, ale co było potem. Burza na całą Polskę

Już w najbliższą sobotę 10 stycznia odbędzie się XVIII Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. To tradycyjne już wydarzenie, przyciągające fanów klubów piłkarskich z całej Polski, którego kulminacyjną część stanowi wspólna Msza Święta odprawiana w najsłynniejszym klasztorze w naszym kraju.

Wciąż nie wiadomo, czy na wydarzeniu pojawi się ponownie - lecz już w roli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Karol Nawrocki, zapalony fan Lechii Gdańsk, ale i futbolu jako takiego. Głowa naszego państwa uczestniczyła w ubiegłorocznych uroczystościach na Jasnej Górze, co zakończyło się medialną burzą, która przetoczyła się przez nasz kraj.

Zaistniała sytuacja miała miejsce podczas spotkania z ówczesnym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej w sali o. Kordeckiego. W trakcie wydarzenia do mikrofonu podszedł 11-letni chłopiec, który - parafrazując - zapytał Karola Nawrockiego, czy nie dopuści lewicowej ideologii do szkół, gdy zostanie prezydentem.

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na najważniejszy urząd w państwie złożył wówczas taką deklarację. I sam podszedł do wspomnianego młodzieńca, wymieniając z nim uścisk dłoni, a następnie zapraszając go wspólnie na mównicę.

A wówczas w sali ryknęli wspólnie kibice, krzycząc o walce z "czerwoną hołotą".

Karol Nawrocki pojawił się na Jasnej Górze. Skończyło się sporym zamieszaniem

Po tym zajściu wybuchła afera. W przestrzeni medialnej pojawiło się wiele głosów krytykujących to, że do takich scen doszło właśnie na Jasnej Górze.

Do sprawy krytycznie odnosili się głównie przedstawiciele sceny politycznej. Należał do nich między innymi ówczesny minister sportu Sławomir Nitras.

Jasna Góra to coś więcej niż kościół. Sienkiewicz nie bez powodu pisał, że jest to symbol obrony godności i trwałości państwa polskiego. Dla każdego Polaka, nawet niewierzącego, jest to symbol, dokładnie tak samo, jak Wawel

I dodał: - Jest to pytanie do ojców paulinów, czy chcą położyć wizerunek dobra narodowego na ołtarzu doraźnych interesów politycznych Nawrockiego czy Kaczyńskiego.

Do całej sprawy odnosił się później przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski.

- Z ogromnym zrozumieniem przyjmuję liczne słowa zaniepokojenia, które docierają na Jasną Górę w ostatnich dniach oraz wybrzmiewają w przestrzeni publicznej. Czuję się zobowiązany wyjaśnić, jaki jest stosunek jasnogórskich paulinów do wydarzeń. (...) Jasna Góra jest dla wszystkich, każdy może tu przybyć i każdy jest mile widziany, o ile przybywa jako pielgrzym i przyjmuje obowiązujące w sanktuarium zasady - deklarował.

Dodał także, że "nie zamknie drzwi przed nikim, nawet jeżeli niektóre pielgrzymki wydają się kontrowersyjne", ale ich organizatorzy powinni szanować regulamin panujący na Jasnej Górze.

O komentarz był później proszony sam Karol Nawrocki i wygłosił go podczas jednego z kampanijnych briefingów prasowych.

Chcecie już dzisiaj cenzurować X (dawny Twitter), zamykać telewizje komercyjne i jeszcze zachciało wam się cenzurować hasła na stadionach. To za dużo. Kibice są także obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkałem się z nimi i będę się z nimi spotykać

Dodał wówczas także, że wydarzenie zostało zorganizowane nie w samym kościele, a w jednej z przeznaczonych do tego auli i że zamierza ponownie pojawić się na Pielgrzymce Kibiców w roli prezydenta, gdy uda mu się wygrać wybory. Zobaczymy, czy taka sytuacja rzeczywiście będzie mieć miejsce.

