Październik na całym świecie obchodzony jest jako Miesiąc Świadomości Raka Piersi - czas poświęcony edukacji, profilaktyce oraz wsparciu osób dotkniętych tą chorobą. W tym okresie organizowane są liczne akcje społeczne, kampanie informacyjne i wydarzenia charytatywne, których celem jest przypomnienie o znaczeniu regularnych badań i wczesnego wykrywania nowotworu. Symbolem październikowych działań jest różowa wstążka, noszona jako znak solidarności z chorymi i ich rodzinami. Dzięki globalnym inicjatywom zwiększa się świadomość społeczna, a także realne szanse na skuteczną walkę z rakiem piersi. A jest to niezwykle ważne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że rocznie chorobę tę diagnozuje się u około 1,5 mln kobiet na całym świecie.

Rak piersi nie wybiera - z tym nowotworem walczyły znane sportsmenki

Rak piersi to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób nowotworowych u kobiet. Od wielu lat w społeczeństwie krąży przekonanie, że tego typu choroby szerokim łukiem omijają osoby, które dbają o sobie i regularnie uprawiają aktywność fizyczną - nic bardziej mylnego. Nowotwór nie oszczędza nawet światowej sławy sportsmenek, które na co dzień kojarzone są z doskonałą kondycją, siłą i zdrowym stylem życia.

Jedną z najbardziej znanych postaci, które publicznie zmierzyły się z rakiem piersi, jest amerykańska tenisistka Martina Navratilova. Legenda światowego tenisa usłyszała diagnozę w 2010 roku, a kilka lat później choroba powróciła w innej postaci. Sama sportsmenka wielokrotnie podkreślała, że choć przez lata dbała o zdrowie i regularnie się badała, wiadomość o nowotworze była dla niej szokiem. Przeszła leczenie i dziś otwarcie mówi o swoich doświadczeniach, stając się inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie.

Niepokojącą diagnozę w ubiegłym roku usłyszała także Gabriela Dabrowski. Trzykrotna mistrzyni Wielkiego Szlema oraz brązowa medalistka olimpijska z Paryża w grze mieszanej w 2024 roku miała jeden z najlepszych sezonów w swoim karierze. Jak wyjawiła pod koniec roku, wówczas walki toczyła nie tylko na korcie tenisowym. "Jak coś tak małego może spowodować tak duży problem? To pytanie zadałam sobie, gdy w połowie kwietnia zdiagnozowano u mnie raka piersi. Wiem, że dla wielu będzie to szok, ale jestem zdrowa i będę zdrowa" - przekazała wówczas w obszernym wpisie w mediach społecznościowych. Kilka miesięcy później ogłosiła światu, że pokonała raka.

Z nowotworem piersi przyszło walczyć także wielokrotnej mistrzyni Polski i świata w ultramaratonach - Patrycji Bereznowskiej. Diagnozę usłyszała w 2024 roku, jednak - jak sama przyznaje - o chorobie nie wiedziałaby do tej pory, gdyby nie samobadanie pod prysznicem. "Wyczułam, że coś jest nie tak w mojej piersi. Szczęście, że ten pierwszy guzek, trójujemny, był zlokalizowany lekko z boku piersi, więc był dosyć łatwo wyczuwalny. A poza tym to czułam się rewelacyjnie, byłam w szczytowej formie. Nic, absolutnie nic nie wskazywało na coś niepokojącego" - mówiła w rozmowie dla Onetu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy Bereznowska wcześnie rozpoczęła leczenie i dziś z dumą może powiedzieć, że udało jej się pokonać raka.

W ubiegłym roku z niepokojem oddech wstrzymali fani polskiej siatkówki, kiedy o znalezieniu w swojej piersi zmiany nowotworowej opowiedziała Martyna Grajber-Nowakowska. 30-latka - podobnie jak Patrycja Bereznowska - guza znalazła w domowym zaciszu z pomocą ukochanego. Wkrótce potem trafiła na stół operacyjny, a już po zabiegu zaapelowała do kibiców z łóżka szpitalnego. "Post sponsorowany troską i przestrogą dla Pań! Drogie Panie, badajcie się, macajcie, dawajcie macać swoje piersi" - napisała.

Wówczas siatkarka zwróciła także uwagę na inną, bardzo ważną kwestię. "Do wszystkich, którzy widzą sportowców i ich "pracę" tylko sprzed telewizorów albo z trybun. Pamiętajcie, że nie znacie ich całych historii, nie widzicie całego obrazka… można grać w play offach, wygrywać złote medale, a w tym samym czasie diagnozować się w centrum onkologii pod kątem raka piersi, więc czasami dajcie tym sportowcom trochę luzu i patrzcie łaskawszym okiem, co?" - podsumowała.

